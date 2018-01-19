Canikli'den Afrin açıklaması: Rusya askeri varlığını çekecek, bu harekat yapılacak

A Haber'de konuşan Canikli, olası Afrin operasyonunun 'Türkiye'nin uluslarası hukuktan doğan hakkı olduğunu' söyledi.
Canikli'nin açıklamasından satırbaşları şöyle:
- Terör tehdidi gerçektir ve büyüktür. Tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor. Harekat için şartları olgunlaştırıyoruz. Bu operasyon gerçekleştirilecek, yapılacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi. Ama zamanı, saati tamamen harekatın gerekliliği çerçevesinde, harekatın en etkili, en başarılı şekilde yürütülmesiyle alakalı planlamanın bir parçası. Dolayısıyla o çerçevede şu anda gereği yapılıyor. Suriye'nin kuzeyindeki bütün terör hatları, varlığı ortadan kaldırılacaktır. Bunun başka çaresi yok.© REUTERS/ Mahmoud Hebbo
A Haber'de gazeteci Murat Akgün'ün canlı yayın konuğuyum. Sayın Akgün'ün gündeme dair sorularını yanıtlıyorum. pic.twitter.com/9Sb5TC3ixM— Nurettin Canikli (@nurettincanikli) 19 Ocak 2018
'BURADAN DÖNÜŞ YOK'
- Bunları atıyoruz ama sonuç itibarıyla bu harekat yapılacak. Terörle bu mücadele gerçekleştirilecek. Bizim bu nihai hedefimizi engellemek için, ortadan kaldırmak için, zayıflatmak için atılacak herhangi bir adım bizi bu hedefimizden kesinlikle vazgeçirmeyecektir. Buradan dönüş yok.
- Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekatın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz.
- ('İran'ı mı kastediyorsunuz?' sorusuna) Hayır, İdlib'i söylüyorum, genel söylüyorum. Ülke bazında şey yapmaya gerek yok.
'PYD'YE EN BÜYÜK SİLAH DESTEĞİNİ ABD SAĞLIYOR'
- Temel hedefimiz PYD terör örgütünün tamamen ortadan kaldırılması. PYD'ye en büyük silah desteğini ABD sağlıyor. YPG'nin elindeki sistemleri biliyoruz.
'RUSYA, ASKERİ VARLIĞINI ÇEKECEK'
- ('Afrin'de Rus askeri varlığının kademeli olarak çekildiği' iddiaları) Orada artık bir varlık bulundurmayacaklarını, askeri varlıklarını çekeceklerini söylediler.
'REJİMİN SİLAHLI GÜCÜNÜ BAŞKA ÜLKELER TEMSİL EDİYOR'
- (Suriye'nin 'Türkiye'nin uçaklarını düşürürüz' açıklaması hakkında) Bu ortamda bunların hepsi mümkün. Rusya'nın rejime çok büyük destek verdiğini biliyoruz ve rejimin aktif silahlı gücü de başka ülkeler tarafından temsil ediliyor. Rejimin kendi başına bu tür söylemleri hayata geçirme kapasitesi son derece sınırlı. Ama realiteye baktığımızda arazide olan ülkeler var rejime destek olan ülkeler de dahil olmak üzere. Bu hamleye sadece rejimin bir düşüncesi olarak görmemek gerekiyor. Bunlar müzakere masasında konuşulması gereken konular. O kadar kaygan bir zemin söz konusu ki.© AFP 2018/ LOUAI BESHARA
'ÖSO ETKİN OLACAK, HAVADAN KARADAN DESTEK VERECEĞİZ'
- Esas olan Suriye halkına destek veriyoruz. Harekatın yürütülme biçimi itibarıyla söylüyorum. ÖSO işin içinde olacak. Etkin bir şekilde olacak. Toprak onların toprağı. Hangi destek gerekiyorsa vereceğiz. Havadan karadan… Bir harekatta kombine olarak kullanılır.© AA/ Emin Sansar
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