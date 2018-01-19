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    Nurettin Canikli

    Canikli'den Afrin açıklaması: Rusya askeri varlığını çekecek, bu harekat yapılacak

    © AA/
    Türkiye
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    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin operasyonunun kesinlikle yapılacağını söylerken "Rusya, askeri varlığını çekecek" diye konuştu.

    A Haber'de konuşan Canikli, olası Afrin operasyonunun 'Türkiye'nin uluslarası hukuktan doğan hakkı olduğunu' söyledi.

    Canikli'nin açıklamasından satırbaşları şöyle:

    • Afrin
      © REUTERS/ Mahmoud Hebbo
      ÖSO komutanı: Türkiye ile Afrin operasyonu için son hazırlıklarımızı yapıyoruz
      Terör tehdidi gerçektir ve büyüktür. Tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor. Harekat için şartları olgunlaştırıyoruz. Bu operasyon gerçekleştirilecek, yapılacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi. Ama zamanı, saati tamamen harekatın gerekliliği çerçevesinde, harekatın en etkili, en başarılı şekilde yürütülmesiyle alakalı planlamanın bir parçası. Dolayısıyla o çerçevede şu anda gereği yapılıyor. Suriye'nin kuzeyindeki bütün terör hatları, varlığı ortadan kaldırılacaktır. Bunun başka çaresi yok.
    • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
      © AA/
      Çavuşoğlu'ndan Afrin açıklaması: Hava sahası için Rusya ve İran'la görüşüyoruz
      ('Rusya bu operasyona sıcak bakıyor mu?' sorusuna) Elbette bu harekatın sorunsuz yürütülmesi noktasında oradaki ülkelerin, devletlerin, yani ağırlığı olan, arazide olan, şu anda belli bir hakimiyeti olan ülkelerin kaanatleri, görüşleri, düşünceleri, tavırları, politikaları son derece önemli. Onların bizim politikalarımızla olabildiğince örtüştürülmesi, yakınlaştırılması gerekiyor. Bizim oradaki başarımızı artıracak ve aynı zamanda Allah korusun muhtemel kayıplarımızı en aza indirecek adımlardır.

    'BURADAN DÖNÜŞ YOK'

    •  Bunları atıyoruz ama sonuç itibarıyla bu harekat yapılacak. Terörle bu mücadele gerçekleştirilecek. Bizim bu nihai hedefimizi engellemek için, ortadan kaldırmak için, zayıflatmak için atılacak herhangi bir adım bizi bu hedefimizden kesinlikle vazgeçirmeyecektir. Buradan dönüş yok.
    • Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekatın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz.
    • Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
      © Sputnik/
      2017'deki Rus diplomasisini değerlendiren Lavrov: ABD'nin 'Sınır Güvenlik Güçleri', Suriye'nin bölünmesine sebep olabilir
      (Moskova ile temaslar sırasında bir pazarlık söz konusu mu?' sorusuna) Astana süreci çerçevesinde İdlib ile ilgili alınan kararlar geçerlidir. Onda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Onlar yürütülüyor şu anda. Tabii benzer değerlendirme orası için de geçerli. Rusya'nın geçtiğimiz günlerde İdlib'den üstlerine bir saldırı gerçekleşti ve onun akabinde bir açıklaması oldu, oradaki gözlem noktalarının bir an önce oluşturulması çerçevesinde. Orada da aynı hassasiyet söz konusu. Orada da çok farklı yapılar var. Farklı yerlerden destek alan, kumanda edilen, farklı ülkelerden kumanda edilen çok farklı silahlı gruplar söz konusu.
    • ('İran'ı mı kastediyorsunuz?' sorusuna) Hayır, İdlib'i söylüyorum, genel söylüyorum. Ülke bazında şey yapmaya gerek yok.

    'PYD'YE EN BÜYÜK SİLAH DESTEĞİNİ ABD SAĞLIYOR'

    • Temel hedefimiz PYD terör örgütünün tamamen ortadan kaldırılması. PYD'ye en büyük silah desteğini ABD sağlıyor. YPG'nin elindeki sistemleri biliyoruz.

    'RUSYA, ASKERİ VARLIĞINI ÇEKECEK'

    • ('Afrin'de Rus askeri varlığının kademeli olarak çekildiği' iddiaları) Orada artık bir varlık bulundurmayacaklarını, askeri varlıklarını çekeceklerini söylediler.

    'REJİMİN SİLAHLI GÜCÜNÜ BAŞKA ÜLKELER TEMSİL EDİYOR'

    • Faysal Mikdad
      © AFP 2018/ LOUAI BESHARA
      Mikdad: Suriye hava savunması, saldırmaları halinde Türk uçaklarını yok etmeye hazır
      (Suriye'nin 'Türkiye'nin uçaklarını düşürürüz' açıklaması hakkında) Bu ortamda bunların hepsi mümkün. Rusya'nın rejime çok büyük destek verdiğini biliyoruz ve rejimin aktif silahlı gücü de başka ülkeler tarafından temsil ediliyor. Rejimin kendi başına bu tür söylemleri hayata geçirme kapasitesi son derece sınırlı. Ama realiteye baktığımızda arazide olan ülkeler var rejime destek olan ülkeler de dahil olmak üzere. Bu hamleye sadece rejimin bir düşüncesi olarak görmemek gerekiyor. Bunlar müzakere masasında konuşulması gereken konular. O kadar kaygan bir zemin söz konusu ki.

    'ÖSO ETKİN OLACAK, HAVADAN KARADAN DESTEK VERECEĞİZ'

    • ÖSO mensubu - Kurtlar Vadisi dizisinin ana karakteri Polat Alemdar'ın tişörtü
      © AA/ Emin Sansar
      'Afrin'e önce ÖSO girecek'
      Esas olan Suriye halkına destek veriyoruz. Harekatın yürütülme biçimi itibarıyla söylüyorum. ÖSO işin içinde olacak. Etkin bir şekilde olacak. Toprak onların toprağı. Hangi destek gerekiyorsa vereceğiz. Havadan karadan… Bir harekatta kombine olarak kullanılır.

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    Etiketler:
    Milli Savunma Bakanlığı, Nurettin Canikli, İran, Afrin, Türkiye, Rusya
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