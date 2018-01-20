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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu sahada fiilen başladı

    © AA/ Kayhan Özer
    Türkiye
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    11222

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kütahya'daki AK Parti olağan il kongresinde konuştu. Konuşmasında "Afrin operasyonu sahada fiilen başladı. Bunu Münbiç takip edecek" diyen Erdoğan ABD'ye sert sözlerle yüklenerek " terör örgütlerine güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler" dedi.

    Erdoğan'ın salondaki konuşmasından başlıklar şöyle:

    • Bugün şehit vereceğiz tehdidiyle başımıza geleceklere razı geleceğimizi düşünenler varsa onların yanıldıklarını göstermek boynumuzun borcudur. Ülkemizi dışarıdan kuşatma heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bu coğrafya 1000 yıldır vatanımızdır. Kadim geçmişimiz bize her türlü ihaneti öğretti.

    'BU GİRİŞİMLERİMİZ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIYOR DİYE ÜSTE ÇIKIYORLAR'

    • Suriye'de kendilerince bir oyun kurgulayanlar, terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçleri'ymiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş, siz kimi kandırıyorsunuz ya. Bu örgütün adı PKK'dır, bu örgütün adı PYD'dir, bu örgütün adı YPG'dir.
    • Amerika'nın da Avrupa Birliği'nin de terör örgütleri listesinde olan PKK var ya, Suriye'de iş tuttukları örgüt işte onun ta kendisidir. 
      ABD Dışişleri Bakanlığı
      © AP Photo/ Alex Brandon
      ABD: Afrin operasyonu Suriye’nin istikrarına, Türkiye'nin çıkarlarına yarar getirmez
      Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve tüm dünyayı kandırmak için adeta kırk takla atıyorlar. Bunu yaparken de sürekli kendileriyle tenakuza düşüyorlar. Biri diyor ki ‘Ordu kuracağız', öteki ‘Bizim asla böyle bir amacımız yok', bir başkası da ‘Sınır muhafızları oluşturacağız' diye bir laf ediyor. Daha bunun mürekkebi kurumadan iç güvenlik oluşumu diye bir şey çıkıyor ortaya. Bunların birbirlerinden haberi yok ya da birinin söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor.
    • Üstelik bu girişimlerimiz Türkiye'yi hedef almıyor diye bir de üste çıkıyorlar. Ne olursa olsun bizim için önemli değil. Biz sahada ne oluyor ona bakıyoruz. Geldik ve geliyoruz.

    'AFRİN'İ MÜNBİÇ TAKİP EDECEK'

    • Afrin operasyonu sahada fiilen başladı. Bunu Münbiç takip edecek. 
      Afrin'e yönelik TSK bombardımanı
      © Sputnik/ Hikmet Durgun
      TSK, YPG mevzilerini vurdu
      Ardından da kademe kademe Irak sınırına kadar bu terör pisliğini temizleyeceğiz.
    • Madem Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz.
    • Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle, bağımsız ve müreffeh geleceğiyle, Suriye halkının demokratik talepleriyle ilgili en küçük menfi bir düşüncemiz yoktur. Tam tersine kendi milli güvenliğimizle beraber ülkemizdeki 3,5 milyon sığınmacı başta olmak üzere evlerinden ve vatanlarından olmuş, Suriye nüfusunun yarısından fazlasını teşkil eden 13 milyona yakın kardeşimizin güvenliği, huzuru, geleceği için de bu adımları atıyoruz.
    • Suriye'de kimler işgalcidir, bunu size açıklayayım mı? Suriye halkını çoluk çocuk demeden katleden herkes işgalcidir. 1 milyona yakın Suriyeliyi katledenlerden daha büyük işgalci olur mu?

    'TERÖR ÖRGÜTLERİNE GÜVENMENİN NE KADAR YANLIŞ OLDUĞUNU ÖĞRENECEKLER'

    • Galiba onların aklına Türk deyince sadece kucaklarında besleyip büyüttükleri FETÖ'cüler ve bu ihanet şebekesinin karaktersiz, omurgasız, her türlü kullanıma elverişli elemanları geliyor. Yine bunların aklına galiba bölgede çalışılacak ortak deyince de sadece parayı verenin tepe tepe kullanabildiği bir kiralık katiller ordusundan ibaret olan PKK'lılar geliyor. Ama merak etmeyin, terör örgütlerine güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler. Bu bölgede Türkiye'den başka çalışılabilecek müttefik bulamayacaklarını öğrenecekler.

    'ŞİMDİ DE TERÖR KORİDORUNU DEVREYE SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR'

    • Artık karşılarında 3-5 askerle darbe yapabilecekleri, 3-5 gazete manşetiyle hükümeti düşürebilecekleri bir Türkiye yok.
      Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric,
      © AA/
      BM'den Afrin açıklaması: Gerginliği tırmandıracak eylemlerden kaçınılmalı
       Gezi döneminde çapulculardan iş çıkmadı. PKK'yı harekete geçirip çukur eylemleriyle milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Suriye'de, Irak'ta farklı senaryolar devreye sokuldu. Şimdi de terör koridorunu devreye sokmaya çalışıyorlar. Bunun da üstesinden geleceğiz.
    • Ey Fetö, ne kadar kaçacaksın? Bu Amerika sana ne kadar bakacak? Bir yere kadar bakacak bakacak, ondan sonra da kirli mendil olarak kapıya atacak. 'Ben seninle mi uğraşacağım ya' diyecek. O günler yakın. Bunları göreceğiz.

    Erdoğan'ın salona geçmeden önce dışarıdaki kalabalığa yönelik konuşmasından satır başları ise şöyle:

     

    • Bu yolculuğumuzda hep şunu söyledik. Bir olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Partimizi 16 yıl önce kurduğumuzda neredeydik şimdi neredeyiz.
    • Artık Türkiye dünyadaki en büyük ülkeler sıralamasında 17. sırada. Avrupa'da 6. sırada. Hedefimiz 2023'te ilk 10'a girmek.
    • 2017'nin 3. çeyreğinde Türkiye dünyada büyüme sıralamasında yüzde 11 ile 1 numara oldu. İnşallah bu hızla devam edeceğiz. Bu Rabia'ye sahip çıktığımız sürece bizi kimse yıkamayacak. Rabiamız da ne vardı? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.

     

    'SENİN KİLON BUNU KALDIRMAZ'

     

    • Rabiamızı anlamayanlar var. Bak (CHP Genel Başkanı Kemal) Kılıçdaroğlu anlıyor mu? Anlamaz.
      Canan Kaftancıoğlu
      © AA/ İsa Terli
      Kaftancıoğlu: O fotoğraf için Erdoğan'dan özür diliyorum
       Onun millet diye, onun bayrak diye, onun vatan diye, onun devlet diye bir derdi yok. O PKK'lı teröristlerle el ele, kol kola varsın yürüyüş yapsın. O bu ülkede darbe yapıldığı gece afedersiniz kaçarak Bakırköy Belediyesine sığınan birisi. Biz milletimizle beraber Atatürk Havalimanı'nda F16'lar üzerimizden geçerken, helikopterler üzerimizde sorti yaparken biz orada halkımızla, milletimizle el ele, omuz omuza darbeye karşı ne yapacağımızı ilgili arkadaşlarımızla beraber onun planlarını yaptık, oradan onun talimatlarını verdik. O ise televizyondan ne olduğunu, ne bittiğini izliyordu. Ondan sonra da utanmadan, sıkılmadan 'İlk önce tankların karşısına ben çıkarım' diyor. Geç o işi. Senin kilon bunu kaldırmaz. İşte İstanbul'a getirdiğin il başkanıyla belli oluyor nerede olduğun. Her şey ortada.

     

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    Etiketler:
    Askeri operasyon, AKP, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya, Afrin, Suriye, ABD
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