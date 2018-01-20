Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu sahada fiilen başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kütahya'daki AK Parti olağan il kongresinde konuştu. Konuşmasında "Afrin operasyonu sahada fiilen başladı. Bunu Münbiç takip edecek" diyen Erdoğan ABD'ye sert sözlerle yüklenerek " terör örgütlerine güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler" dedi.