Çavuşoğlu: Tillerson'a 'Kaynaklarını check et, YPG ağzıyla konuşma' dedim

Çavuşoğlu, Irak ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre Çavuşoğlu, Tillerson'ın kendisine “Mevlüt ne oluyor! Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre, Türkiye’ye roket filan atmamışlar” dediğini, kendisinin de “Arkadaşlarınız o bilgiyi kimden alıyor bilemeyiz fakat biz yaşadıklarımızı, gördüklerimizi, kendi arkadaşlarımızın bilgilerini dikkate alırız. Sen de bilgi kaynaklarını check et. Onların ağzıyla bizimle konuşmayın” yanıtını verdiğini söyledi.

'RUSYA VE İRAN'A BİLGİ VERDİK'

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı öncesinde yaşananları da şu ifadelerle anlattı:

“Taciz ateşleri sıklaşınca kararlılığımızı ortaya koyduk. Rusya’yla temasa geçtik. Genelkurmay Başkanı’mız ve MİT Müsteşarı’mız devreye girdi. ‘Biz buraya operasyon başlatacağız’ diye Tillerson’a söyledim. Genelkurmay ve Dışişleri olarak P5 ülkelerinin askeri ataşelerine, farklı ülkelerin misyonlarına bilgi verdik. Astana anlaşmasına göre rejimin garantörü olan ülkelere Rusya ve İran’a da bilgilendirmede bulunduk. Yaptığımız uluslararası hukuka uygundur; ‘BM Sözleşmesi’nin 51. maddesine uygun bir şekilde meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz’ diye bildirimde bulunduk. ABD gibi bir müttefikten beklentimiz bizim yanımızda olmasıdır. Terör örgütünün yanında olmamasıdır.”

'ABD İLE İLİŞKİLERİMİZ ONLARIN ATACAĞI ADIMA BAĞLI'

Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilerin geleceğine ilişkin olarak, “Halkımızın hissiyatını ve taleplerini görüyorsunuz. Bu hissiyatı Tillerson’a da aktardım. İlişkilerin geleceği ABD’nin bundan sonra atacağı adımlara bağlı. Ben hangi adımı atmam gerekiyorsa atmak zorundayım. Atmazsam yarın benim geleceğim ülke olarak tehlikeye düşer. Bu konuda kimseden korkmayız, kararlıyız. Öleceksek bir kere ölürüz! Korkuyla ve tehditle yaşamayız” dedi.

'AMACIMIZ RUSLARLA, SURİYE REJİMİYLE, ABD İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK DEĞİL'

Bakan Çavuşoğlu, Afrin’den sonra olası bir Menbiç operasyonuna ilişkin olarak, “Biz ABD’ye diyoruz ki ‘Yanımızda değilseniz gölge etmeyin, karşımıza da çıkmayın.’ Münbiç’teki teröristler sürekli taciz ateşi yapıyor. Eğer ABD bunu durduramıyorsa biz durduracağız. Elbette bizim amacımız Ruslarla, Suriye rejimiyle, ABD’lilerle karşı karşıya gelmek değil, terör örgütüne karşı mücadele etmektir. Bu süreç içerisinde bir kaza yaşanmaması için de gerekli uyarıları yapacağız ve diplomasi yürüteceğiz. Bu durum Fırat’ın doğusu için de geçerli olacak. Münbiç’miş, Afrin’miş, Fırat’ın doğusuymuş hatta Kuzey Irak’ta olabilecek tehditlermiş hiç fark etmez. Sınırımızın öbür tarafında terörist varsa bu bizim için tehdittir” diye konuştu.

'RUSLARIN BİR ŞARTI OLMADI'

Çavuşoğlu Afrin’in kime bırakılacağı sorusuna “Rusların öyle bir şartı olmadı. Fırat Kalkanı bölgesinde olduğu gibi o bölgede yaşayan insanlara yönetimin teslim edilmesi en doğru çözüm olur. Niçin Türkiye’deki 300 bin Kürt YPG’nin kontrol ettiği yerlere dönemiyor? Çünkü YPG müsaade etmiyor. Yönetimi yerel halka verirsek Afrin’i terk etmek zorunda kalmış insanlar dönebilir. İleride inşallah siyasi çözüm olur da bir tartışma olmadan tüm Suriye’nin olur” yanıtını verdi. Operasyonun süresine ilişkin ise, “Bu teknik bir konu; bunu askerlere, istihbaratımıza sormak lazım” dedi.

Hürriyet'ten Serkan Demirtaş'ın haberine göre de Çavuşoğlu, Irak ile konuşulan konulardan birisinin Sincar'daki PKK'ya operasyon olduğunu aktardı ve şunları söyledi:

"Onlar da ‘Bu PKK’lıların DEAŞ’tan farkı yok, bu tehdide karşı iş birliği yapalım’ dediler. Sincar bölgesinde de Suriye sınırlarının güvenliğini bizzat ele alacaklarını, kontrol altına alacaklarını ve PKK-YPG geçişlerini tamamen önleyeceklerini söylediler. Biz de ihtiyaç varsa her türlü desteği veririz dedik. Ve Irak’tan da birlikte temizlenmesi noktasında elimizden geleni birlikte yapalım dedik.”