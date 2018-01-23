BM: Afrin'e saldırılar sivil kayıplara yol açtı

Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, operasyonun sivil kayıplara yol açtığını, 6 bin kişinin evlerini terk ettiğini belirtti.

© REUTERS/ Mahmoud Hebbo BM, Afrin için insani yardım operasyonu hazırlığında

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken "Son günlerde saldırılar sonucu siviller öldü" dedi.

Dujarric, en yoğun saldırıların Türkiye ile sınır bölgelerde yaşandığını, Suriye topraklarından Türkiye'ye yönelik saldırılar da olduğunu söyledi.

Yaklaşık 6 bin kişinin evlerini terk ettiğini aktaran BM Genel Sekreteri Sözcüsü, "İnsani yardım misyonundan arkadaşlarımızın değerlendirmelerine göre, 5 bin kişi komşu köylere sığındı, yaklaşık 1000 kişi de Halep'e gitti" bilgisini aktardı.