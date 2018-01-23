BM: Afrin'e saldırılar sivil kayıplara yol açtı

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken "Son günlerde saldırılar sonucu siviller öldü" dedi.
© REUTERS/ Mahmoud Hebbo
Dujarric, en yoğun saldırıların Türkiye ile sınır bölgelerde yaşandığını, Suriye topraklarından Türkiye'ye yönelik saldırılar da olduğunu söyledi.
Yaklaşık 6 bin kişinin evlerini terk ettiğini aktaran BM Genel Sekreteri Sözcüsü, "İnsani yardım misyonundan arkadaşlarımızın değerlendirmelerine göre, 5 bin kişi komşu köylere sığındı, yaklaşık 1000 kişi de Halep'e gitti" bilgisini aktardı.
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