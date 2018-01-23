Erdoğan, Putin ile Suriye ve Afrin operasyonunu görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, ikili ilişkilere de değinilen görüşmede, Afrin'de icra edilen operasyon dahil Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin bölgesini PYD ve IŞİD'den arındırmayı hedeflediğini aktardı. "Türkiye'nin ulusal güvenliğini güvence altına almayı amaçlayan bu harekatın, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü açısından da önemli bir katkı niteliği taşıdığına" değinen Erdoğan, Suriye meselesinde Rusya'yla eşgüdümlü çalışmaya önem verdiğini belirtti.

SOÇİ KONUSUNDA KARARLILIK

İki lider, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin başarısı ve siyasi çözümün önünün açılması için ortak gayretleri sürdürme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler.