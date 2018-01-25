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    Rus Büyükelçi Aleksey Yerhov

    Rus Büyükelçi Yerhov: Zeytin Dalı Harekatı'nı yakından takip ediyoruz

    © AA/ Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (95)
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    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Harekatı yakından takip ediyoruz. Konuya itidalli davranma açısından yaklaşıyoruz. Suriye'de güvenlik ve barışın, 'sözde Suriye krizleri'nin siyasi istişareler yoluyla çözülmesiyle güvence altına alınması gerektiği gerçeğinden hareket ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı
    © AA/ Onur Çoban
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    Rus Büyükelçi Aleksey Yerhov, TOBB ETÜ'nün düzenlediği "Diplomasi ve Barış" seminerleri kapsamında 'Rusya Dış Politikası ve Çağdaş Türk-Rus İlişkileri' konulu konuşma yaptı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

    Rusya'nın sosyal, tarihi ve kültürel geçmişini anlatarak konuşmasına başlayan Yerhov, Suriye'de yaşananlar başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi.

    'SURİYE'DE KAYDA DEĞER BAŞARILAR ELDE ETTİK'

    Rusya dış politikasının en önemli konularından birinin Suriye'deki gelişmeler olduğunu vurgulayan Yerhov, "Rusya ve Türkiye olarak, Suriye konusunda yakın iş birliği içindeyiz. Şimdiye kadar kayda değer başarı elde ettik. Astana sürecini başlattık ve Astana Konferansı çerçevesinde, Suriye'deki çatışmaların ana noktaları olan dört yerde çatışmasızlık bölgesi kurulmasını başardık" diye konuştu.

    Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev
    © AP Photo/ Sergey Grits
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    'İLERLEYEBİLİRSEK SURİYE'DE DAHA FAZLA BARIŞ OLACAK'

    Türkiye ve İran ile Rusya'nın Soçi kentinde Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin hazırlıklarını yürüttüklerine dikkati çeken Yerhov, "Eğer ilerleyebilirsek, yapabilirsek, umuyorum Suriye topraklarında daha fazla barış olacak" dedi.

    'TÜRKİYE İLE BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ'

    Büyükelçi Yerhov, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Harekatı yakından takip ediyoruz. Konuya itidalli davranma açısından yaklaşıyoruz. Suriye genelinde güvenlik ve barışın, 'sözde Suriye krizleri'nin siyasi istişareler yoluyla çözülmesiyle güvence altına alınması gerektiği gerçeğinden hareket ediyoruz. Biz Rusya olarak bu noktada, gittikçe daha fazla çaba göstermek için Türkiye ile birlikte hareket ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

    'FİKİR AYRILIKLARI, ETKİLİ ÇÖZÜME İMKAN SAĞLIYOR'

    CHP Milletvekili Faruk Loğoğlu
    © AA/ Arşiv
    'ABD, Rusya’nın Türkiye’ye yaptığı iyiliklerden rahatsız'
    Türkiye ve Rusya ilişkilerinin yüzyıllara dayandığını söyleyen Yerhov, iki ülke tarihinde karşılıklı savaşların, kötü günlerin yanı sıra dayanışma ve yakın iş birliğinin yer aldığının da unutulmaması gerektiğini vurguladı.

    İkili ülke ilişkilerinde bazen karmaşık ve çekişmeli dönemlerden de geçildiğini söyleyen Yerhov, "Günümüze gelirsek, şimdi ikili ilişkilerde tamamen farklı bir dönemle karşı karşıyayız. Yeni ortaklık ve iş birliği olanaklarına sahibiz. Bu yeni olanaklar, fikir ayrılıklarını ve tartışmaları etkili ve etraflı çözüme kavuşturmamıza imkan sağlıyor. Bunda da liderlerimiz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi gayretlerinin payı büyük" diye konuştu.

    İKİ ÜLKE ARASINDA REKOR

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/
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    Yerhov, iki ülke arasında 2017'de devlet başkanı düzeyinde 7 görüşme, 14 telekonferans gerçekleştiğini, bunun bir rekor olduğunu söyledi.

    Bir başka rekorun ise geçen yıl Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında kırıldığını kaydeden Yerhov, "Veriler, kasım ayı itibarıyla 45 milyon turistin geldiğini gösteriyor. Aralık ayını da hesaba katarsak, bunun çok daha fazla olduğu ortada" dedi.

    Büyükelçi Yerhov, iyi seviyelerde seyreden ikili ticaret hacminde de devlet başkanlarının hedef olarak açıkladığı 100 milyar dolarlık düzeye ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

    Yerhov, iki ülkenin mevcut potansiyeline ticaret, yatırım konularında yeni imkanları ve fırsatları değerlendirerek erişebileceğini söyledi.

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (95)

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    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, Aleksey Yerhov, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Afrin, Türkiye, Rusya
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