Erdoğan'dan Suriye sınırına sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la akşam saatlerinde Ankara'dan Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu'nun Hatay'daki Harekat Merkezi'ne gitti.

Erdoğan burada askerlere yaptığı konuşmada ''Operasyon teröristleri temizlemek için yapılıyor. Afrin terörden temizlenince asli sakinlerine teslim edilecek. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yok. Afrin harekatı netice alınana kadar sürecek'' vurgusu yaptı.

Erdoğan Suriye sınırına sürpriz ziyaretinde askeri kamuflaj giydi https://t.co/H8iAbZxU5G pic.twitter.com/hfskTBiVPm — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 25 Ocak 2018

​Erdoğan'a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hatay Valisi Erdal Ata refakat etti.

Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Harekat Merkezi'ndeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi aldı.

Sürpriz ziyaret nedeniyle Erdoğan'ın Beştepe'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabulü ertelendi.