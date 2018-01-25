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    TSK Leopard 2A4 tankları Hatay Suriye sınırı

    NATO müttefikleri Türkiye'yi silahsız bırakabilir mi?

    © AFP 2018/ OZAN KOSE
    Türkiye
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    Almanya'nın Türkiye'ye silah ihracatını durdurmasının ardından diğer Batılı müttefiklerin de aynı yönde karar alması halinde ne olacağı sorusu doğdu. Rus uzmanlara göre ağır silahlarının çoğunu dışarıdan alan Türkiye, Batı'nın silah ambargosuna uğrasa bile mevcut imkânlarıyla Afrin harekatına devam edebilir.

    TSK Afrin Alman üretimi Leopard tankları
    © AFP 2018/ OZAN KOSE
    Almanya, Türkiye'ye Leopard tank modernizasyonunu durdurdu
    Der Spiegel dergisi, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in açıklamalarına dayanarak, göreve devam eden Alman hükümetinin yeni koalisyon hükümeti kuruluncaya kadar Türkiye'ye silah ihracatının askıya aldığını duyurdu. Haberde, Almanya'da 24 Eylül seçiminden beri koalisyon hükümeti kurulmaya çalışılırken görevdeki hükümetin 'Afrin'e operasyon yapan NATO müttefiki Türkiye'ye kritik silahların ihracatı' ile ilgili artık karar almayacağı belirtildi. Russia Today (RT), ordusundaki silah ve araçların birçoğunu ithal eden Türkiye'nin, Batılı müttefiklerinin silah sevkiyatlarını kesmesiyle durumun üstesinden nasıl gelebileceğini araştırdı.

    'NEREDEYSE TANKLARIN TAMAMI DIŞARDAN'

    RT'nin analizinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kullandığı tankların neredeyse tümünün dışarıdan geldiği, Alman üretimi Leopard 2 tanklarının dışında ABD menşeili eski M48 ve M60 tanklarının da bulunduğu, ama Türkiye'nin diğer zırhlı araçlarını kendi imkânlarıyla ürettiği belirtildi.

    NATO Genel Sektereti Jens Stoltenberg
    © AFP 2018/ JOHN THYS
    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye, Suriye'de orantılı güç kullanmalı
    'TOPÇU SİSTEMLERİ ALMAN YA DA AMERİKAN'

    Orduda kullanılan topçu sistemlerinin birçoğunun Alman ve Amerikan üretimi olduğu belirtilen yazıda, askeri yönetimin söz konusu sistemleri kademeli olarak yerli şartlarda üretilen sistemlerle değiştirmeye çalıştığına dikkat çekildi.

    'UÇAK VE HELİKOPTERLER İTALYAN, FRANSIZ, AMERİKAN'

    TSK'nin kullandığı askeri uçak ve helikopterlerin büyük bir kısmının İtalya, Fransa ve ABD'de üretilen araçlardan oluştuğu belirtilen haberde, Ankara'nın çok sayıda Bell 206A JetRanger, AS532 Cougar ve UH-60 Black Hawk helikopteri satın aldığı hatırlatıldı. Fakat aynı zamanda İtalyan savaş helikopteri Mangusta'nın bir kopyası olan T129 ATAK helikopterinin askeri sanayi sektörünün imkanlarıyla üretildiği vurgulandı.

    245 F-16 VAR, DİĞERLERİ DE ABD VE KANADA'DAN

    RT, ayrıca, Türk Hava Kuvvetleri'nde ABD menşeili yaklaşık 245 F-16 uçağının bulunduğunu, bu uçakların dışında bombardıman, yakıt ikmal ve eğitim uçaklarının tümünün ABD, İspanya ve Kanada menşeili olduğuna dikkat çekti.

    RT'ye konuşan uzmanlar, Batı menşeili birçok silah ve sistemin sevkiyatına ambargo uygulansa da, Türkiye'nin mevcut imkanlarıyla Afrin harekatına devam edebileceğinden emin olduklarını belirtti.

    Rus ordusundan S-400'lü tatbikat
    © Sputnik/ Alexander Galperin
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    'BAŞKA SİLAH TEDARİKÇİSİ BULUNUR'

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nden Andrey Volodin, RT'ye verdiği mülakatta, "Türkiye'nin NATO müttefiklerinden bazıları askeri ürün sevkiyatını askıya alırsa başka silah tedarikçileri bulunabilir'' diye konuştu.

    'TÜRK SAVUNMA SANAYİİ SÜREKLİ GELİŞİYOR'

    Volodin ''Ayrıca Türk sanayiinin gelişmede geldiği seviyenin de küçümsenmemesi gerekiyor. Bu ülke, Atatürk döneminden bu yana sürekli bir sanayileşme politikası izliyor. Örneğin şu anda askeri sanayii, Sikorsky helikopterleri için gerekli motorları sorunsuz olarak üretebiliyor" vurgusu yaptı.

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    'KENDİ ONARIMLARINI YAPIYORLAR'

    Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi'nden Vasiliy Kaşin de benzer görüşteydi. Kaşin RT'ye şunları söyledi: "Türkiye sanayi sektörü birçok yönden önemli ölçüde gelişti, bu askeri sanayii için de geçerli. Şu anda bazı silahları kendi imkanlarıyla üretebilecek durumda olmasa da Türk sanayii sektörünün ordudaki mevcut silahları onarabildiği kesin. Afrin harekatının bu aşamada olduğu gibi düşük yoğunluklu bir çatışma için Türk tesislerinin sahip olduğu imkanlar kesinlikle yeterli."

    'NATO MÜTTEFİKİNE SİLAH TEDARİK ETMEME, ANKARA İÇİN CİDDİ SİNYAL'

    Rus askeri uzman, "NATO müttefikine silah tedarik etmeme çağrısı, Türk yönetimi için ciddi bir sinyal ve dolayısıyla yetkililer, aşamalı olarak eksik bir takım teknolojileri ve silah sistemlerini Çin'den ve Rusya'dan satın almaya yönelecek, şimdi zaten böyle bir durum söz konusu" diye konuştu.

     

    Etiketler:
    silah tedariki, F-16, T129 ATAK, UH-60 Black Hawk, AS532 Cougar, Bell 206A JetRanger, Leopard 2A4 tipi tank, NATO, Andrey Volodin, Vasiliy Kaşin, Sigmar Gabriel, Almanya, Türkiye
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