Rusya, Türkiye'ye yangın söndürme helikopterleri sevk edecek

© AA/ Hüseyin Tolu Şimşek: Rusya ve Türkiye yakın gelecekte ticarette kendi para birimlerini kullanacak

Rus Helikopterleri (Vertolety Rossii) şirketinden yapılan açıklamada “2018 yılında yabancı müşterilere 7 adet çok amaçlı Ka-32A11BC helikopteri sevkiyatı yapılacak. Helikopterlerin üretimine Kumertau fabrikasında başlandı. Şimdilik üretimi tamamlanan ve sevkiyat için hazır hale getirilen ilk helikopter Türk Kaan Air şirketine verilecek. İkinci ve üçüncü helikopter yıl sonuna kadar gönderilecek” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu yıl Çinli United Helicopters şirketi ve Güneydoğu Asya ülkelerine de ikişer helikopter gönderileceği aktarıldı.

Konuyla ilgili yorumda bulunan şirketin Genel Müdürü Andrey Boginskiy “Bu ülkelerin Ka-32A11BC’yi kullanma deneyimlerinde başarılı olacaklarını ve bunun gelecekteki sevkiyatlar için dayanak oluşturacağından eminim” dedi.

Ka-32 helikopteri arama kurtarma, yangın söndürme, kargo taşıma, hasta ve yaralıların tahliyesi gibi eylemlerde, keşif ve destek uçuşlarında kullanılabiliyor.