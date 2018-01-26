Türk Tabipleri Birliği'nden Erdoğan'a 7 maddeli yanıt

'Savaşa hayır' dedikleri için Erdoğan tarafından 'terörist seviciler' diye nitelenen Türk Tabipleri Birliği (TTB) 7 maddelik bir açıklama yaptı. TTB, hekim sorumluluğu içinde hareket ettiğini söyleyip 'barış içerisinde Türkiye ve dünya' çağrısı yaptı.

'Savaş karşıtı' bir bildiri yayınlamasının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hedef alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB), 7 maddelik bir yazılı açıklama yaptı.

​TTB'nin açıklaması şöyle:

1. TTB Merkez Konseyi 24 Ocak 2017 çarşamba günü kamuoyuna bir açıklama yapmıştır.

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül Erdoğan: Münbiç'i teröristlerden arındıracağız

'LİNCE DAVETİYE'

2. Açıklamayı izleyen iki gün içerisinde tarafımıza farklı tepkiler ulaşmıştır. Açıklamamızı olumlayan ve destekleyen bir çok geri bildirimin yanında, metinde yer almayan ifadeler eklenerek hedef gösteren ve adeta bir lince davetiye çıkaran söylemler ve tehditler de söz konusudur.

3. TTB Merkez Konseyi gerek hekimlerin gerekse de vatandaşlarımızın tepkilerini dikkatle dinlemektedir.

'ASKERLERLE AİLELERİ BİZİM DE CANIMIZ'

4. Öncelikle tekrarlanması gereken TTB Merkez Konseyi'nin açıklaması halen sınır ötesinde bulunan çocuklarımızı, onların ana, baba ve yakınlarını da gözeterek, büyük bir özenle, hiçbir insana hürmetsizlik etmeyen bir uslupla kaleme alınmıştır. Orada görevli bulunan insanlar tepki gösterenler kadar bizim de canımızdır. TTB Merkez Konseyi bu anlamda kendisi hakkında yapılan çarpıtmaları reddetmektedir.

'HEKİM DEĞERLERİYLE'

5. TTB Merkez Konseyi bu süreçte bir hekim birliği tutumu ve sorumluluğuyla görüşlerini ifade etmiştir. Savaş, çatışma, terör operasyonu ve benzeri durumlarla ilgili hekimlik değerleri ve yıllar boyunca geliştirilen tutum bildirgeleri hiçbir farklı yoruma yer bırakmayacak kadar açıktır. TTB Merkez Konseyi'nin 24 Ocak tarihli açıklaması bütünüyle bu birikime sadık kalarak yapılmıştır.

'DEVLETİN EN YETKİLİ MAKAMLARI'

6. Yukarıdaki gerçeklere rağmen tepkilerin kimi provokatif saldırılara da meydan verecek çağrılara, hedef göstermelere dönüştüğünü üzülerek duyuyor, görüyor, yaşıyoruz. Son olarak devletin en yetkili makamlarının açıkladıkları görüşler kimileri için TTB Merkez Konseyi'nin hedef olarak algılanması tehlikesini de içermektedir.

'KİMSEYİ DIŞLAMADAN'

7. TTB Merkez Konseyi bu bilgiler ışığında kamu otoritesine herkesin can güvenliğini güvence altına alacağı ve hiç kimseyi dışlamadan görüşlerini ifade edebileceği bir ortamı tesis etme görevini yerine getirme sorumluluğunu hatırlatır, bu vesileyle özgür, demokratik ve barış içerisinde bir Türkiye ve dünya özlemimizi bir kez daha paylaşırız.