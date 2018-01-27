TSK: Bugüne kadar 3 asker hayatını kaybetti, 30 asker yaralandı

Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili TSK açıklamasında bugüne dek 3 askerin hayatını kaybettiği, 30 askerin yaralandığı duyuruldu. Açıklamaya göre 394 YPG'li öldürüldü, 340 hedef imha edildi.

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Zeytin Dalı Harekatı'nın 8. gününde yapılan TSK açıklamasında ''Harekatın başından itibaren Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından terör örgütlerine ait 340 hedefin imha edildiği, 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği'' dile getirildi.

3 ASKER HAYATINI KAYBETTİ, 30 ASKER YARALANDI

TSK'nin 19 — 26 Ocak 2018 arasıyla ilgili basın bilgi notunda ''Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 30 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır'' bilgisi verildi.

ÖSO'DA 13 CAN KAYBI, 24 YARALI

''Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen 13 Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, 24 Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır'' denildi.

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TSK her açıklamasında olduğu gibi hukuka uygunluk görüşünü tekrarladı:

''Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.''