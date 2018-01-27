Kalın-McMaster görüşmesi: 'ABD'nin YPG'ye silah vermeyeceği teyit edildi'

Türkiye'nin Afrin operasyonu devam ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster ile görüştü. AA'ya göre ABD'nin artık PYD/YPG'ye silah vermeyeceği teyit edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile dün gece telefonda görüştü.

Gündemde ABD'nin YPG'ye silah desteği ve YPG ile 30 bin kişilik ordu kurma planları vardı.

AA'ya göre Kalın'ın McMaster ile telefon görüşmesinde, PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususu teyit edildi, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulandı.

Habere göre görüşmede, 'Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde kendi güvenliğini sağlamak ve Afrin halkına yardım etmek için başlattığı ve kararlılıkla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı, PYD/YPG, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı verilen mücadele ile Suriye'deki siyasi geçiş süreci' ele alındı. PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususunun teyit edildiği görüşmede, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulandı.

'YANLIŞ ANLAMALARI ÖNLEMEK İÇİN YAKIN KOORDİNASYON'

Görüşmede, yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon içinde olunması konusunda mutabık kalındı.

'İKİ MÜTTEFİKİN İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMESİNİN ÖNEMİ'

İki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD ilişkilerinin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde her düzeyde geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.