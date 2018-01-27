Fakıbaba: Üretim olmadığı takdirde bağımsız bir ülke sayılamazsınız

Bakan Fakıbaba, 'Kırsalda Yatırım Buluşmaları' toplantısı kapsamında Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) 42 il koordinatörüyle bir araya geldi.

Bakanlık olarak kalkınmaya büyük önem verdiklerini ifade eden Fakıbaba, hibeler sayesinde ülke genelinde birçok başarı hikayesi yazdıklarını söyledi.

© AA/ Volkan Furuncu Fakıbaba: Et ihraç eden ülke olacağız

Fakıbaba, tarımla sanayiyi buluşturarak istihdam artışına katkı sağlamak istediklerini dile getirerek, "Kırsalda kalkınma olmadan ülkede kalkınma olmaz. Önce kırsal. Kırsalı kalkındırıp orada istihdamın önünü açacağız. Kırsalda kadının ve gencin önünü açacaksınız. Üretim olmadığı takdirde bağımsız bir ülke sayılamazsınız. Çok paranız olabilir ama üretmediğiniz takdirde o para hiçbir işe yaramaz, para sadece araçtır. Onun için Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri olarak biz sadece Avrupa'da değil dünyada bir numara olmayı hak ediyoruz ve bunu da çalışarak başaracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Özellikle kırsalda yaşam standartlarını yükseltmeyi planladıklarını anlatan Fakıbaba, gelecek dönem yatırım ve hibe programlarında çiftçi lehine değişikliklere gideceklerini belirtti.

Kadınlara ve gençlere yönelik hibelerin artırılacağını bildiren Fakıbaba, "Küçükbaş hayvan sayımız müthiş bir şekilde artacak, bu konuda çok ciddi projelerimiz var. Boş durmuyoruz, çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. 40 yaşın altındaki yatırımcılara aldıkları et ve süt hibelerinin haricinde yüzde 5 hibe daha vereceğiz" ifadesini kullandı.