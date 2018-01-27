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    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

    Fakıbaba: Üretim olmadığı takdirde bağımsız bir ülke sayılamazsınız

    © AA/ Rauf Maltaş
    Türkiye
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    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırsalda kalkınma olmadan ülkede kalkınma olamayacağını belirterek "Üretim olmadığı takdirde bağımsız bir ülke sayılamazsınız" dedi.

    Kırmızı et
    © AA/
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    Bakan Fakıbaba, 'Kırsalda Yatırım Buluşmaları' toplantısı kapsamında Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) 42 il koordinatörüyle bir araya geldi.

    Bakanlık olarak kalkınmaya büyük önem verdiklerini ifade eden Fakıbaba, hibeler sayesinde ülke genelinde birçok başarı hikayesi yazdıklarını söyledi.

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anadolu Ajansı (AA) editör masasına konuk oldu.
    © AA/ Volkan Furuncu
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    'BİR NUMARA OLMAYI HAK EDİYORUZ'

    Fakıbaba, tarımla sanayiyi buluşturarak istihdam artışına katkı sağlamak istediklerini dile getirerek, "Kırsalda kalkınma olmadan ülkede kalkınma olmaz. Önce kırsal. Kırsalı kalkındırıp orada istihdamın önünü açacağız. Kırsalda kadının ve gencin önünü açacaksınız. Üretim olmadığı takdirde bağımsız bir ülke sayılamazsınız. Çok paranız olabilir ama üretmediğiniz takdirde o para hiçbir işe yaramaz, para sadece araçtır. Onun için Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri olarak biz sadece Avrupa'da değil dünyada bir numara olmayı hak ediyoruz ve bunu da çalışarak başaracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

    Ahmet Eşref Fakıbaba
    © AA/
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    'BOŞ DURMUYORUZ'

    Özellikle kırsalda yaşam standartlarını yükseltmeyi planladıklarını anlatan Fakıbaba, gelecek dönem yatırım ve hibe programlarında çiftçi lehine değişikliklere gideceklerini belirtti.

    Kadınlara ve gençlere yönelik hibelerin artırılacağını bildiren Fakıbaba, "Küçükbaş hayvan sayımız müthiş bir şekilde artacak, bu konuda çok ciddi projelerimiz var. Boş durmuyoruz, çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. 40 yaşın altındaki yatırımcılara aldıkları et ve süt hibelerinin haricinde yüzde 5 hibe daha vereceğiz" ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    İthalat, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye
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