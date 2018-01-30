Çavuşoğlu ve Lavrov, Soçi ile Afrin'i görüştü

Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İki bakanın görüşmesinde Soçi'de gerçekleşen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı konusunda fikir alışverişi yapıldığı belirtildi.

İki mevkidaş, bu ay 12 ve 17 Ocak'ta da telefonda görüşmüş, Rusya'nın Soçi kentinde bugün başlayan Suriye konulu zirvenin hazırlıkları kapsamında 19 Ocak'ta Antalya'daki toplantıda bir araya gelmişti.

Geçen hafta da iki kez telefon görüşmesi yapan Çavuşoğlu ve Lavrov, görüşmelerde Suriye'deki gelişmeleri, Soçi zirvesinin hazırlık sürecini ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuları ele almıştı.

Böylece iki mevkidaş, bir ay içinde bir kez Antalya'da yüz yüze bir araya geldi, 5 kez telefonda görüştü.