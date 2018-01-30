Dışişleri Bakanlığı'ndan Soçi açıklaması: Türkiye, anayasa komitesi için 50 kişilik aday listesi sundu

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "En önemli sonuç bi anayasa komitesi kurulması çağrısıdır. Türkiye, anayasa komitesini yakından takip edecek. Türkiye anayasa komitesi için 50 kişilik aday listesi sundu" denildi.