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    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Soçi açıklaması: Türkiye, anayasa komitesi için 50 kişilik aday listesi sundu

    © AA/
    Türkiye
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    Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "En önemli sonuç bi anayasa komitesi kurulması çağrısıdır. Türkiye, anayasa komitesini yakından takip edecek. Türkiye anayasa komitesi için 50 kişilik aday listesi sundu" denildi.

    Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    • Suriye Ulusal Diyalog Kongresi
      © Sputnik/
      Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nden anayasa komitesi kurma kararı çıktı
      Rusya Federasyonu'nun (RF) evsahipliğinde 30 Ocak 2018 tarihinde Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, davet üzerine, muhalefetin garantörü sıfatıyla Türkiye tarafından da izlenmiştir. Türkiye, RF'nin "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi" girişimi konusunda başından beri yapıcı bir tutum sergilemiştir. Ülkemiz, BM'nin katılımı sağlanabildiği ve muteber muhalefetin siyasi süreçteki rolü layıkıyla teslim edildiği takdirde Cenevre sürecine katma değer sağlayabileceği düşüncesiyle bu girişimi desteklemeye hazır olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı 22 Kasım 2017 tarihli Soçi Zirvesi'nde kayda geçirmiştir.

    'ANKARA'DAN SOÇİ'YE GİDEN MUHALEFET HEYETİ, TEPKİ OLARAK ÜLKEYE GİRİŞ YAPMAK İSTEMEDİ'

    • Son dönemde sahada yaşanan ateşkes ihlalleri ve Kongre konusunda giderilemeyen birtakım endişe ve belirsizlikler sonucunda Müzakere Yüksek Kurulu ve Suriye Ulusal Koalisyonu Kongre'ye katılmama kararı almıştır. Öte yandan, Kongre'ye katılmak üzere Ankara'dan Soçi'ye giden muhalefet heyeti, Kongre vesilesiyle havaalanına ve kongre merkezine yerleştirilen rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek, ülkeye giriş yapmak istememiştir.

    'ADAY LİSTESİ MUHALEFETLE BİLİSTİŞARE HAZIRLANDI'

    • Kongre'nin en önemli sonucunu, bir anayasa komitesi kurulması yönünde çağrı yapılması ve bu komite için 150 kişilik bir aday havuzu belirlenmesi teşkil etmiştir. Kongre'ye katılmama kararı alan muhalif grupları Kongre'de temsil etme yetkisini üstlenen Türk heyeti, muhalefetle bilistişare hazırlanan 50 kişilik bir aday listesi sunmuştur.

    'BM ÖZEL TEMSİLCİSİ KOMİTEYİ OLUŞTURURKEN 150 KİŞİLİK LİSTEDEN VEYA DIŞINDAN İSİMLER TAYİN EDEBİLECEK'

    • Bundan sonraki aşamada, BM Suriye Özel Temsilcisi'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca bugüne kadar yürütülen Cenevre süreci kapsamında, muhalefetin orantısal temsilini de gözeten bir anayasa komitesi kurması beklenmektedir. BM Suriye Özel Temsilcisi, bu komiteyi oluştururken 150 kişilik listeden veya dışarıdan isimler tayin edebilecektir. Anayasa komisyonunun oluşturulmasına dair çalışmalar muhalefetin garantörü sıfatıyla Türkiye tarafından da yakından takip edilecektir.

    'TÜRKİYE SURİYE'DE SİYASİ ÇÖZÜME KATKI VERMEYİ SÜRDÜRECEK'

    • Türkiye, 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca Suriye'de gerçek bir siyasi değişim getirecek bir siyasi çözüm sağlanmasına yönelik çabalara her platformda katkı vermeyi sürdürecektir. Türkiye, Suriye'deki çatışan tarafların muteber bir siyasi çözümün müzakeresine yönlendirilmesini teminen sahada ve rejim üzerinde nüfuzu olan tüm aktörlerin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini beklemektedir.

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    Etiketler:
    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Rusya, Türkiye
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