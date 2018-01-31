Kayıt
10:42 31 Ocak 2018
Ankara+ 8°C
İstanbul+ 7°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Recep Tayyip Erdoğan

    Bir ilk: Savunma sanayii toplantısına Erdoğan başkanlık yapacak

    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 22

    Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), bugün ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

    Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK)
    © AA/ Hakan Göktepe
    Milli füze savunma sisteminde ikinci aşamaya geçiliyor
    Savunma Sanayii İcra Komitesi, bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

    Aralık 2017'de, OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasının ardından, Beştepe'deki toplantı da bir ilk olacak. 

    Savunma Sanayii İcra Komitesi, KHK düzenlemesi öncesinde Başbakan başkanlığında toplanıyordu.

    KOMİTE KİMLERDEN OLUŞUYOR?

    Yeni düzenleme ile, Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanlarından oluşacak.

    Cumhurbaşkanı'nın katılmadığı toplantılarda Başbakan, Cumhurbaşkanı'na vekaleten Komiteye başkanlık edecek. Komite Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine toplanacak. Komitenin sekretarya hizmetlerini SSM yürütecek. Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

    Savunma Sanayii İcra Komitesi
    © AA/ Hakan Göktepe
    Savunmada 5 milyar dolarlık 22 proje
    HANGİ KARARLAR ALINIYOR?

    Komite, TSK için Stratejik Hedef Planı'na ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modem silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar alacak. Daha önce TSK ile sınırlı bu hükme diğer kurumlar da eklenmiş oldu.

    Komite, ayrıca savunma sanayisinde insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan verilecek eğitim destek miktarlarının belirlenmesi ve personele yapılacak ödemeler hususlarında karar alabilecek.

    İlgili konular:

    Savunma Sanayii Müsteşarı Demir'den 'Leopard' açıklaması: Alternatif kaynaklarımız var
    Milli Savunma Bakanı Canikli'den Meclis'e Afrin brifingi
    Canikli: Harekatta ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz
    Etiketler:
    Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Ege'de balon balık alarmı
    Ege'de 'siyanürden tehlikeli balık' alarmı: Sürüler halinde rastlanıyor
    Karikatür
    ABD, yaptırım uygulanabilecek Rusların yer aldığı 'Kremlin Raporu'nu yayınladı
    İnfografik
    Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı mücadelede gelinen aşama
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam