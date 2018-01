TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri Karlov’u andı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır öncülüğündeki komisyon üyesi milletvekilleri, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov tarafından karşılanan komisyon üyesi milletvekilleri, Ankara'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rus büyükelçi Andrey Karlov’un büyükelçilik bahçesinde bulunan anıtına çelenk bıraktı ve anısına saygı duruşunda bulundu.

Karlov anıtı önünde gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından konuşan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekür etti. “Sayın Büyükelçimizin anısının ölümsüzleştirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin sarf etmiş olduğu çabaları takdir ediyoruz” diyen Yerhov, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağa Andrey Karlov adının verildiğini, Türkiye’nin başka şehirlerinde de benzer adımlar atılacağını, Karlov’un memleketi Klintsı kasabası ile Antalya’nın Demre ilçesi arasında dostluk mutabakatı imzalandığını, geçen yıl Andrey Karlov’un isminin verildiği Uluslararası Judo Turnuvası’nın Ankara’da düzenlendiğini anımsattı.