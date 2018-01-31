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    TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri Karlov’u andı

    TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri Karlov’u andı

    © Sputnik/
    Türkiye
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    Hüseyin Hayatsever
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    TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek elçilik bahçesinde bulunan Andrey Karlov anıtına çelenk bıraktı. Burada konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye ve Rusya’nın, suikastın amacının ulaşmasının önüne geçtiğini ve bu üzücü olayın üstesinden gelmeyi başardığını ifade etti.

    TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır öncülüğündeki komisyon üyesi milletvekilleri, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov tarafından karşılanan komisyon üyesi milletvekilleri, Ankara'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rus büyükelçi Andrey Karlov’un büyükelçilik bahçesinde bulunan anıtına çelenk bıraktı ve anısına saygı duruşunda bulundu.

    ​​Karlov Ankara’da konserle anıldı
    © Sputnik/ Hüseyin Hayatsever
    ​​Karlov Ankara’da konserle anıldı
    Karlov anıtı önünde gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından konuşan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekür etti. “Sayın Büyükelçimizin anısının ölümsüzleştirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin sarf etmiş olduğu çabaları takdir ediyoruz” diyen Yerhov, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağa Andrey Karlov adının verildiğini, Türkiye’nin başka şehirlerinde de benzer adımlar atılacağını, Karlov’un memleketi Klintsı kasabası ile Antalya’nın Demre ilçesi arasında dostluk mutabakatı imzalandığını, geçen yıl Andrey Karlov’un isminin verildiği Uluslararası Judo Turnuvası’nın Ankara’da düzenlendiğini anımsattı.

    Andrey Karlov’un Kuzey Kore’de geçirdiği yıllar
    © Fotoğraf: Official facebook page of Russian Embassy in the DPRK
    Andrey Karlov’un Kuzey Kore’de geçirdiği yıllar
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    Tüm bunların, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin geldiği yüksek seviyeyi gösterdiğini vurgulayan Yerhov, “Ülkemizin liderleri Sayın Vladimir Putin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ilişkilerimizin lokomotifi görevini üstlenmişlerdir. Bizler de hem milletvekilleri hem de diplomatlar olarak onların yolunu izliyoruz” diye konuştu.

    TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır da Karlov’un anısı önünde saygıyla eğildiklerini ifade ederek “Tüm görev sürelerim boyunca çok sayıda Rus diplomat ile bir araya geldim, arkadaşlıklarımız oldu, birçok konuda işbirliği gerçekleştirdik. Ancak Andrey Karlov’un yeri gerçekten çok ayrıydı. Kendisi hem bir dost, hem çok değerli bir büyükelçi ve önemli anlarda hem işbirliğinin arttırılması, hem de sorunların yaşandığı dönemlerde büyükelçilik yeteneklerini en fazla ortaya koymuş meslektaşlarımdan biriydi. Kendisinin hala acıyla hatırladığımız menfur bir suikasta kurban gitmesi gerçekten sadece benim değil bütün Türk milletinin kalbinde aynı acıyı hissettiği olay oldu” dedi.

    Türkiye ve Rusya’nın, suikastın amacının ulaşmasının önüne geçtiğini ve bu üzücü olayın üstesinden gelmeyi başardığını ifade eden Bozkır, “Andrey Karlov hayatını kaybetti ama Türk-Rus dostluğunda, iki ülkenin gelecekteki çok önemli işbirliğinde bir abide olarak her zaman kalbimizde yaşayacak. Bunu da sadece büyükelçiliğin önündeki sokağa isminin verilmesiyle değil Türkiye’nin çeşitli yerlerinde Türk milletinin içtenlikle kendisine saygı duyarak anısını yaşatmasını görerek de gerçekten memnuniyetle izliyoruz” diye konuştu.

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    Etiketler:
    TBMM Dışişleri Komisyonu, Andrey Karlov, Aleksey Yerhov, Türkiye
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