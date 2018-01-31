TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri Karlov’u andı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır öncülüğündeki komisyon üyesi milletvekilleri, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov tarafından karşılanan komisyon üyesi milletvekilleri, Ankara'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rus büyükelçi Andrey Karlov’un büyükelçilik bahçesinde bulunan anıtına çelenk bıraktı ve anısına saygı duruşunda bulundu.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkan ve Üyeleri olarak, Merhum Büyükelçi Andrey Karlov’un ölüm yıldönümünde, Ankara’daki Rusya Büyükelçiliğinde kendisinin anısına dikilen anıta çelenk koyduk ve kendisini saygıyla andık. (1) pic.twitter.com/AozB6hg4Dx— Volkan Bozkir (@volkan_bozkir) 31 Ocak 2018
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkan ve Üyeleri olarak, Merhum Büyükelçi Andrey Karlov’un ölüm yıldönümünde, Ankara’daki Rusya Büyükelçiliğinde kendisinin anısına dikilen anıta çelenk koyduk ve kendisini saygıyla andık. (2) pic.twitter.com/i5ZCLUxRJZ— Volkan Bozkir (@volkan_bozkir) 31 Ocak 2018
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır da Karlov’un anısı önünde saygıyla eğildiklerini ifade ederek “Tüm görev sürelerim boyunca çok sayıda Rus diplomat ile bir araya geldim, arkadaşlıklarımız oldu, birçok konuda işbirliği gerçekleştirdik. Ancak Andrey Karlov’un yeri gerçekten çok ayrıydı. Kendisi hem bir dost, hem çok değerli bir büyükelçi ve önemli anlarda hem işbirliğinin arttırılması, hem de sorunların yaşandığı dönemlerde büyükelçilik yeteneklerini en fazla ortaya koymuş meslektaşlarımdan biriydi. Kendisinin hala acıyla hatırladığımız menfur bir suikasta kurban gitmesi gerçekten sadece benim değil bütün Türk milletinin kalbinde aynı acıyı hissettiği olay oldu” dedi.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkan ve Üyeleri olarak, Merhum Büyükelçi Andrey Karlov’un ölüm yıldönümünde, Ankara’daki Rusya Büyükelçiliğinde kendisinin anısına dikilen anıta çelenk koyduk ve kendisini saygıyla andık. (3) pic.twitter.com/fYNSmPZLQd— Volkan Bozkir (@volkan_bozkir) 31 Ocak 2018
Türkiye ve Rusya’nın, suikastın amacının ulaşmasının önüne geçtiğini ve bu üzücü olayın üstesinden gelmeyi başardığını ifade eden Bozkır, “Andrey Karlov hayatını kaybetti ama Türk-Rus dostluğunda, iki ülkenin gelecekteki çok önemli işbirliğinde bir abide olarak her zaman kalbimizde yaşayacak. Bunu da sadece büyükelçiliğin önündeki sokağa isminin verilmesiyle değil Türkiye’nin çeşitli yerlerinde Türk milletinin içtenlikle kendisine saygı duyarak anısını yaşatmasını görerek de gerçekten memnuniyetle izliyoruz” diye konuştu.
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