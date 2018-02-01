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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: Rusya'dan Mihraç Ural'ın tutuklanmasını ve iadesini istedik

    © AA/ Emin Sansar
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Soçi'deki kongrede görülen Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C ) Acilciler örgütünün lideri Mihraç Ural hakkında "O teröristin tutuklanmasını ve iadesini istedik" dedi ve konu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'bizzat ilgilendiğini' söyledi.

    Mukaveme Suriyyi örgütünün lideri Mihraç Ural
    © Fotoğraf: Facebook
    'Öldü' denilen Mihraç Ural Soçi'de görüldü, Dışişleri Rusya'dan izahat istedi
    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Mihraç Ural hakkında şunları söyledi:

    "Biz Rusya'dan izahat istedik. Bu şahsın tutuklanıp Türkiye'ye teslim edilmesini istedik. Bu şahıs kırmızı bültenle aranan bir isim. Rusya'nın bize verdiği listede bu isim yok. Sahte belgelerle ülkeye girmiş ve farklı yerlerde fotoğraf çektirerek adeta şov yapmıştır. Şimdi bu konuda Rusya çalışmalar yapıp bize dönecek. Bizzat Putin ilgileniyor."

    'SOÇİ BAŞARILIYDI'

    Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde yaşananları da değerlendiren Çavuşoğlu'nun ifadeleri şöyle:

    Soçi Suriye Ulusal Diyalog Kongresi
    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
    Soçi'deki Suriye toplantısının sonuçları ne oldu?
    Muhalefetin tereddütlerinin giderilmesi için (Sergey) Lavrov'u aramıştım. Ancak giden gruplar havaalanında rejimin bayraklarını ve logolarını görünce katılmak istemediler. Katılmayınca da tüm yetkileri garantör ülke olarak bize devretti. Bu ufak tefek krizleri de aştık. Suriye konusu kolay bir konu değil. Bana göre sonuç bildirgesi çok başarılı. Biz garantör ülkelerden birisi olarak istediklerimizi buraya koyduk. BM Güvenlik Konseyi kararına, Cenevre sürecine atıfta bulunması önemli. Anayasa komisyonu için 150 isim belirledik. Üç garantör ülke, 50'şer isim verdi. De Mistura, bu 150 kişi içerisinden bir anayasa komisyonu oluşturacak. Ve bu komisyon Cenevre'de toplanacak. Rejimin artık anayasa ve seçim konusunda tartışmaya başlaması gerekiyor. Bence başarılı bir zirve oldu."

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © REUTERS/ Wolfgang Rattay
    Macron 'Ermeni dosyasını' açacak
    'FRANSA HUKUKTAN BAHSEDİYOR…'

    Çavuşoğlu, 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' ilan edileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi ve konu için "Gündeme getirse ne olur, getirmese ne olur?" diye sordu. Çavuşoğlu sözlerinin devamında "Fransa hukuktan bahsediyor. Anayasa mahkemesinin kararı var. Soykırım tabiri, siyasi bir tabir değil, hukuki bir tabirdir. Fransa anayasa mahkemesi de bu konu da kararını vermiştir" ifadelerini kullandı.

    Emmanuel Macron
    © REUTERS/ Philippe Wojazer
    Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye'nin Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli
    'BİZ FRANSA DEĞİLİZ Kİ İŞGAL EDELİM'

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na Fransa'dan gelen tepkiyi de eleştiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

    "Afrin'le ilgili Fransa ya da başka bir ülke bize ders vermez. Bu Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var. Yüzünüze karşı haklısınız diyorlar, arkanızdan açıklama yapıyorlar. Biz Fransa değiliz, Cezayir'i işgal edelim. Hatırlatma da bulunmalarını bile hakaret sayarız. Bu bir işgal değildir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Suriye'nin topraklarını teröristlerden temizlemeye yöneliktir."

    Etiketler:
    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, Mihraç Ural, Mevlüt Çavuşoğlu, Vladimir Putin, Soçi, Fransa, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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