Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten

Ural, aynı zamanda Türkiye'de 2013'te Reyhanlı'da 52 kişinin canını alan bombalı saldırının firari sanığı konumunda.
TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI
Tutuklamaya yönelik 'yakalama' kararıyla aranan Ural için çıkarılan kırmızı bülten, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderildi.
Belgede Ural'ın yargılandığı dava dosyalarında 'kuvvetli delillerin varlığı, tape ve görüşme kayıtları, Türkiye içinde silahlı emir ve talimatlar verdiğine yönelik delillerin, halkı ayaklanmaya çağırdığına yönelik bilgilerin' yer aldığı kaydedildi.
37 yıldır Suriye'de bulunduğunu söyleyen Mihraç Ural, 6 yıl önce dünyanın dört bir yanından gelip Türkiye sınırından sızdığı iddia edilen yabancı cihatçılarla mücadele için 'Mukaveme Suriye' adlı hareketi kurup liderliğini üstlenmişti.
PEK ÇOK KEZ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Ardından 2013 yılında Hatay/Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırıyla ilgili 1987'den beri eylemi olmayan THKP-C Acilciler grubu ile Suriye istihbaratı suçlanmıştı. Gıyabındaki suçlamaları reddeden Ural, Suriye savaşı boyunca pek çok kez öldürüldüğü haberinin gelmesine rağmen, Soçi'deki kongrede ortaya çıktı ve Rusya'nın 'yapıcı muhalefet' dediği temsilcilerle samimi pozlar verdi.
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