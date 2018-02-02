Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten

Hatay 2. ve 3. Ağır Ceza Mahkemelerinde 'silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek' suçlamasından 15'er yıl, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise aynı suçlamadan 22.5 yıla kadar olmak üzere toplam 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Mihraç Ural için kırmızı bülten düzenlendi.

Ural, aynı zamanda Türkiye'de 2013'te Reyhanlı'da 52 kişinin canını alan bombalı saldırının firari sanığı konumunda.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Tutuklamaya yönelik 'yakalama' kararıyla aranan Ural için çıkarılan kırmızı bülten, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Belgede Ural'ın yargılandığı dava dosyalarında 'kuvvetli delillerin varlığı, tape ve görüşme kayıtları, Türkiye içinde silahlı emir ve talimatlar verdiğine yönelik delillerin, halkı ayaklanmaya çağırdığına yönelik bilgilerin' yer aldığı kaydedildi.

© AA/ Emin Sansar Çavuşoğlu: Rusya'dan Mihraç Ural'ın tutuklanmasını ve iadesini istedik

37 yıldır Suriye'de bulunduğunu söyleyen Mihraç Ural, 6 yıl önce dünyanın dört bir yanından gelip Türkiye sınırından sızdığı iddia edilen yabancı cihatçılarla mücadele için 'Mukaveme Suriye' adlı hareketi kurup liderliğini üstlenmişti.

PEK ÇOK KEZ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Ardından 2013 yılında Hatay/Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırıyla ilgili 1987'den beri eylemi olmayan THKP-C Acilciler grubu ile Suriye istihbaratı suçlanmıştı. Gıyabındaki suçlamaları reddeden Ural, Suriye savaşı boyunca pek çok kez öldürüldüğü haberinin gelmesine rağmen, Soçi'deki kongrede ortaya çıktı ve Rusya'nın 'yapıcı muhalefet' dediği temsilcilerle samimi pozlar verdi.