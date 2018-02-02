Fakıbaba: Çin'e kiraz ihracatı konusunda iyi gelişmeler var

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Çin'e kiraz ihracatı konusunda çok iyi gelişmeler var, domatesle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Çin pazarına girdiğimiz taktirde inanın çok büyük bir pazar elde etmiş olacağız" dedi.

© REUTERS/ Thomas White Rusya'dan 5 Türk şirketine daha domates izni

İzmir'in Bergama ilçesinde serada domates üretimi yapan Agrobay firmasında incelemelerde bulunan Fakıbaba, yetkililerden bilgi aldı ve işçilerle sohbet etti. Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ahmet Eşref Fakıbaba, Rusya'nın 5 Türk firmasına daha domates ithalatı izni verdiğini hatırlattı.

'NETİCEYİ ALACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Konuyla ilgili Rus yetkililerle görüştüklerini aktaran Fakıbaba, şöyle konuştu: "İhracat için 3 firma vardı ama bunun sayısı artırıldı. Bakanlık olarak bu konuda devamlı çalışma içerisindeyiz, 5 firma daha ilave edildi. Bu sayıyı artırmak için mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Neticeyi alacağımıza inanıyorum, bütün üreticilerimizin mutlaka ve mutlaka üretime devam etmesi ve morallerinin de bozulmaması lazım. Kendilerini yürekten kutluyorum, burası mükemmel bir ihracat müessesi."

'ÇİN İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR VAR, DOMATESLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'

© REUTERS/ Jason Lee Çin ile Türkiye arasında bir ilk: Para takası yapıldı

Fakıbaba, Rusya ve Avrupa pazarı dışında da yeni pazar arayışı içerisinde olduklarını söyledi. Çin, Hindistan, Brezilya ve Afrika'da başka ülkelere ulaşmaları gerektiğini belirten Fakıbaba, "Özellikle Çin ile ilgili çalışmalar var, bence ihracatımız artacaktır. Çin'e kiraz ihracatı konusunda çok iyi gelişmeler var, domatesle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Çin pazarına girdiğimiz taktirde inanın çok büyük bir pazar elde etmiş olacağız." ifadesini kullandı.

'BÜTÜN KADINLAR ÇALIŞSIN'

Daha sonra serayı gezen Fakıbaba, burada çalışan kadınlarla sohbet etti, onlarla "Bütün kadınlar çalışsın" diye slogan attı.