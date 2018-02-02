Çavuşoğlu: Rusya'yla ilişkilerimizle ilgili bazı çevrelerin kaygısı asılsız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada’da yayımlanan 'Ottawa Life Magazine' adlı dergiye verdiği röportajda, "Bazı çevrelerde Rusya ile ilişkilerimizle ilgili kaygı görüyoruz. Bu endişeler asılsızdır. Rusya'yla ve müttefiklerimizle olan ilişkilerimiz birbiriyle çelişmemekte, bunun yerine birbirimizi tamamlamaktadır" ifadesini kullandı.

Vancouver kentinde geçen ay yapılan Kuzey Kore Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kanada'da derginin sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Dan Donovan ile bir röportaj yapan Çavuşoğlu'nun açıklamaları, derginin Şubat 2018 sayısında yayımlandı.

© AA/ Cem Özdel Çavuşoğlu: ABD müttefiklerini değil terör örgütünü tercih ediyorsa tavrımız farklı olur

Çavuşoğlu, mülakatında Türk dış politikasını ilgilendiren birçok konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'YPG'YE VERİLEN DESTEK ABD İLE İLİŞKİLERİMİZİ ZEHİRLİYOR'

Türk-Amerikan ilişkilerinin hassas bir döneme girdiğini belirten Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD'nin Suriye'deki PYD/YPG teröristlerine verdiği destek ve ABD'de FETÖ terör örgütünün varlığı gibi önemli konularda farklı görüşlere sahibiz. ABD ordusunun PYD/YPG teröristlerine verdiği askeri destek, sadece Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atmakla kalmayıp aynı zamanda uzun süredir devam eden ortaklığımızı da zehirliyor.

"NATO müttefiki olarak Türkiye, ABD'nin kısa vadeli taktik politika hedefleri konusundaki yaşamsal güvenlik kaygılarına öncelik vermesini istemektedir. Bununla birlikte Türkiye ve ABD uzun süredir müttefiklerdir ve ilişkilerimiz zaman açısından test edilmiştir. Bu düşünceyle, ABD ile üst düzey temaslara devam ediyoruz ve iletişim kanallarımızı açık tutmanın önemli olduğuna inanıyoruz."

'FÜZE DENEMELERİNİ SÜREKLİ OLARAK KINADIK'

Kuzey Kore'nin yaptığı nükleer denemeler ve balistik füze denemelerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu eylemleri sürekli olarak kınadık. Bu toplantı, Kuzey Kore'nin meydan okumasına karşı uluslararası bir birliktelikti. Türkiye, bu soruna her zaman diplomatik bir çözüm çağrısında bulunmuştur ve bunu Kanada gibi ortaklarımızla birlikte mümkün kılmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu toplantı, bunun ulaşılabilir bir sonuç olduğunu doğrulamıştır."

'KORE YARIMADASI'NDAKİ TUTUMUMUZ ÇOK NET'

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze faaliyetleriyle ilgili tutumunun çok net olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Son 25 yılda Kuzey Kore'den gelen uluslararası barış ve güvenlik tehdidi giderek artmaktadır. BM Güvenlik Konseyi ve ilgili ülkeler nükleer tehlikeyle başa çıkmak için çok çaba sarf ediyorlar. Çok zor ve karmaşık bir problemle karşı karşıyayız. Diplomatik çabalar, BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla birleşince, hepsi de Kore Yarımadası'nda gerginliği azaltmayı amaçlıyor. Türkiye, diplomatik çabaların başlatılması ve iş birliğinin sürmesini dört gözle bekliyor."

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Rusya ile Türkiye'nin son dönemdeki yakınlaşmasına ilişkin de Bakan Çavuşoğlu, şunları belirtti:

© AFP 2018/ Mandel Ngan ABD: Rusya, Türkiye ile aramızı bozmaya çalışıyor

"2017, Türk-Rus ilişkileri için verimli bir yıl oldu. Bu yoğun diyalog, ekonomik ilişkiler üzerinde olumlu bir şekilde yansıyor. Rusya şu anda bizim üçüncü en büyük ekonomik ortağımız. Bununla birlikte bazı konularda doğal olarak farklılıklar gösteririz, ancak bu farklılıklara rağmen mümkün olan yerlerde iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu düşünüyoruz. Bu diyalog ve iş birliği somut ve olumlu sonuçlar doğurmaktadır. En iyi örnek Astana sürecidir. Bazı çevrelerde Rusya ile ilişkilerimizle ilgili kaygı görüyoruz. Bu endişeler asılsızdır. Rusya'yla ve müttefiklerimizle olan ilişkilerimiz birbiriyle çelişmemekte, bunun yerine birbirimizi tamamlamaktadır."

'TÜRKİYE NATO PLANLARININ MERKEZİNDE YER ALIYOR'

Türkiye-NATO ilişkilerine dair bir soruyu cevaplayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'ya karşı taahhütlerini yerine getirdiğini ve müttefiklerden de aynı şeyi beklediklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, "NATO, Türkiye'nin savunma ve güvenlik planlarının merkezinde yer alıyor. Türkiye, tarihsel olarak yerini NATO içinde belirledi ve eşit kararlılıkla bunu sürdürüyor. NATO Genel Sekreteri'nin son sözleriyle, 'Türkiye, ittifaka önemli katkılarda bulunan değerli bir müttefiktir.' En başta, biz de terörle mücadelede, özellikle DAEŞ gibi terörist gruplara karşı öncü bir aktörüz. Türkiye, NATO ve ortakları arasında daha yakın ilişkilerin kurulmasında da önemli bir rol oynamaktadır ve NATO'nun açık kapı politikasının güçlü bir destekçisidir. Türkiye, NATO'nun gururlu bir üyesidir" ifadelerini kullandı.

'AB ÜYELİĞİ STRATEJİK HEDEF'

Türkiye'nin hala Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayı isteyip istemediğinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, "AB üyeliği bizim için stratejik bir hedeftir. Bununla birlikte, şu anda Türkiye ile AB arasında bir güven krizinden bahsedebiliriz. Açık diyalog kanallarını sürdürerek bunun üstesinden gelmeye kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, AB'nin çifte standartlarından vazgeçip sözlerini tutmasını beklediklerine dikkati çekerek, "Türkiye'deki anketler, halkımızın çoğunluğunun AB üyeliği istediğini ancak büyük bir çoğunluğunun bunun olacağına inanmadığını göstermektedir. Ne yazık ki bunun nedeni, karşılaştığımız çifte standart ve AB'nin taahhütlerini yerine getirmekteki başarısızlığından kaynaklanmaktadır. Bir kez daha tam üyelik yerine 'özel ortaklık' teklif ediliyor ve biz bunu tartışmayı bile reddediyoruz. Ancak bir kez daha Avrupa idealinden vazgeçmeyeceğimizi vurgulamak isterim" açıklamasında bulundu.