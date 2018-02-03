Zeybekci: Afrin harekatının ekonomimize etkileri pozitif olacak

Zeybekci, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde katıldığı programının ardından Adana'ya gelerek partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Zeybekci, devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiye etkisi konusundaki değerlendirmelere de değinerek, şöyle devam etti: "Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiye etkileri ne olacak?' diyorlar. Açıkça söylüyorum. Harekatın ekonomimize etkileri pozitif olacak. Neden mi? Operasyonda Türkiye kendi milli malzemelerini kullanıyor. Bunların bir çoğunda da özel sektör üretimleri var. Bu kısmı materyalist bir yaklaşımdır."

'BİR HARİTA ÇİZİLECEKSE TÜRKİYESİZ O HARİTA ÇİZİLMEZ'

Yatırımların en çok sıkıntı çektiği şeyin terör, belirsizlik ve istikrarsızlık olduğunu söyleyen Zeybekci, "Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan bu terör halkasının kırılıp atılması Türkiye'nin güvenliği, istikrarı ve geleceği yönünden tehlikenin ortadan kalkmasından dolayı ekonomi açısından iyidir. Dediğini yapan, kendine bütün tehditleri nereden gelirse gelsin ezen, sözünü dinleten, 'Bir harita çizilecekse Türkiyesiz o harita çizilmez.' diyen bir ülkenin Ekonomi Bakanının, Başbakanının yürüyüşü, Cumhurbaşkanının dediği başka olur dünyada. Bu ekonomimiz için de iyidir. Ekonomimiz için bu operasyonun son derece pozitif etkileri olacaktır" dedi.