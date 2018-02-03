Erdoğan İHA üssünü ziyaret etti, SİHA'ya imzasını attı

Partisinin Batman İl Kongerisi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Erdoğan, bir Silahlı İnsansız Hava Aracı'na da imza attı.