Kayıt
13:48 07 Şubat 2018
Ankara+ 14°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

    Şimşek: Gündemimizde yeni zam yok

    © AA/ Samuel Corum
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hükümet olarak gündemlerinde yeni bir zam olmadığını söylerken "Tam aksine kamu maliyesinde alan olduğu ölçüde biz enflasyonu düşürmek için idari fiyatları daha düşük düzeyde tutma çabası içindeyiz" görüşünü dile getirdi.

    Şimşek, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları cevapladı.

    Avrasya Tüneli
    © AA/
    Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine büyük zam
    "Yeni zamlar kapıda olacak mı? "şeklindeki soru üzerine Şimşek, "Gündemimizde yeni zam diye bir şey yok. Tam aksine kamu maliyesinde alan olduğu ölçüde biz enflasyonu düşürmek için idari fiyatları daha düşük düzeyde tutma çabası içindeyiz. En son sözleşme gereği Avrasya Tüneli'nde bir fiyat artışı oldu. Biz orada nihai tüketiciye yansıyan fiyat artışı çok yüksek olmasın (geçişlerde) diye KDV'yi indirdik" cevabını verdi.

    Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir soru üzerine Şimşek, Türkiye'nin bu müdahalesinin meşru ve uluslararası hukuka da uygun olduğunu söyledi.

    'AFRİN, TÜRKİYE'Yİ DAHA KIRILGAN YAPMIYOR'

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçmişte aldığı kararların her ülkeye meşru müdafaa hakkı tanıdığını anımsatan Şimşek, "Çok açık ve net olarak Türkiye terörle mücadele ediyor. Bu, Türkiye'yi daha mı kırılgan yapıyor? Hayır. Esas terörle mücadele etmezseniz, terör tehdidi devam ederse orta-uzun vadede Türkiye'nin geleceğini riske atmış olursunuz. Terörün Türkiye maliyeti çok büyüktür. Dolayısıyla eğer terörü bir şekilde bertaraf edebilirseniz o zaman Türkiye'nin önünü açmış oluyorsunuz" diye konuştu.

    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
    © AA/ Samuel Corum
    Şimşek: Afrin yabancı yatırımcının gündemi değil
    Şimşek, bu konudaki analizlerin belli bir siyasi perspektifle yapıldığını ve çoğunun objektif olmadığını öne sürerek, toprak bütünlüğünü kaybeden Suriye'nin terör açısından ciddi tehdide dönüştüğünü savundu.

    'TÜRKİYE, 'BEN BURAYA KARIŞMIYORUM' DİYEMEZ

    Türkiye'nin bu noktada "Ben buraya karışmıyorum" diyemeyeceğini vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

    "Bunun sonuçlarıyla da ister istemez karşılaşıyorsunuz. Şu anda 3,5 milyon civarında Suriyeli kardeşimiz bir insanlık trajedisi nedeniyle Türkiye'ye sığınmış durumdalar. Bunların içinde 370 bine yakın Kürt kardeşimiz var. Bu PYD/PKK terör yönetiminin bir anlamda ne kadar zalim olduğunu ortaya koyuyor. Zamanında Türkiye'ye gelen Kürtler geri gitmedi. Çünkü PYD/PKK terör örgütü Batı'nın gösterdiği gibi iyi ve sempatik değil, zalimdir." 

    'KÜRT KARDEŞLERİMİZLE SORUNUMUZ YOK'

    Mehmet Şimşek
    © AA/
    Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten Kürt gazeteciye Kürtçe yanıt
    Şimşek, bu çerçevedeki olaylara Türkiye penceresinden bakılmadığını, değerlendirmelerin yanlı ve birtakım ön yargılara dayalı yapıldığını ifade ederek, Türkiye'nin Ortadoğu'daki kaosların sorumlusu olmadığının altını çizdi.

    Ortadoğu'daki istikrar ve barışın Türkiye'nin menfaatine olduğuna dikkati çeken Şimşek, şöyle konuştu:

    "Türkiye'nin Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunu yoktur, terörle sorunu vardır. Batı'nın yapamadığı en önemli husus empati. Türkiye burada sorumlu değil. Türkiye, 911 kilometrelik sınırında yaşananlara hiçbir zaman kayıtsız kalamaz. Çünkü orada ciddi bir terör tehdidi var. Türkiye'nin PYD/PKK ile mücadelesi terörle mücadeledir, meşrudur. Bunun ötesinde Türkiye'nin uzun vadeli istikrarı, refahı ve geleceği açısından olmazsa olmazdır. Biz terörü sınırladığımız ve bertaraf ettiğimiz ölçüde Türkiye geleceğe çok daha güvenle bakacak." 

    'DAVOS'TA KÜRT OLDUĞUMU SÖYLEDİM'

    Davos ziyaretinde Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik yapılan yorumlara ilişkin soru üzerine Şimşek, birçok kapalı oturumda bu konunun gündeme geldiğini söyledi. 

    Nihat Zeybekci
    © REUTERS/ Ümit Bektaş
    Zeybekci: Davos'a Cumhurbaşkanı'nın da katılması lazım
    Şimşek, "Ben bu toplantılarda, Başbakan Yardımcısı ve Kürt olduğumu söyledim. Orada, 'Annem ve babam zengin veya siyasi anlamda güçlü bir aile değil, tarımla geçinen, okuma yazma dahi bilmeyen bir aile' dedim. Türkiye'nin bu anlamda Kürtlerle bir sorunu olmadığını anlattım. Avrupa da birlerce etnik grubu içeriyor ama bir vize ile bütün sınırlar kalkıyor. Avrupa için böyle bir perspektif varken kalkıp Ortadoğu için neden bir futbol takımı tutar gibi etnik veya mezhep eksenli çatışmalara daha fazla zemin hazırlanıyor, daha fazla körükleniyor?" değerlendirmesinde bulundu.

    'TÜRKİYE'YE SADIK OLMAYANIN NE FAYDASI VAR?'

    Türkiye'deki mevcut olağanüstü hal (OHAL) durumunun eğitim ve akademik alana etkisine yönelik soru üzerine Şimşek, Türkiye'nin durup dururken OHAL sürecine girmediğini söyleyerek, son dönemde Türkiye'nin başına büyük felaketler geldiğini söyledi.

    Akademisyen Cenk Yiğiter
    © Fotoğraf: DHA
    Adalet Bakanlığı: KHK ile ihraç edilen akademisyen stajyer olamaz
    OHAL kapsamındaki kamudan ihraçların ya terör örgütüyle veya FETÖ'yle ilişkili suçlar nedeniyle gerçekleştiğine ileri süren Şimşek, şunları kaydetti:

    "Türkiye'ye ve milletine sadık olmayan, iradesini başka bir merkeze teslim etmiş birinin ülkemize ne faydası olur? En önemli konu, Türkiye gerçekten kendi demokrasisine ve hukuk devletine yönelmiş çok büyük bir tehdidi bertaraf etmek için tedbirler almıştır. Bu tedbirleri alırken eksiklikler olduysa o nedenle bir komisyon kurulmuştur ve şu anda o komisyon bütün değerlendirmeleri yapıyor." 

    'BLOCKCHAIN APAYRI BİR KONU'

    "Bitcoinle ilgili vatandaşlarımızı uyardım fakat blockchain, bir teknoloji o apayrı bir konu, onu çok önemsiyoruz. Platform üzerinden verimliliği artıracak, dijitalleşmeyi daha hızlandıracak ayrı bir alan. Biz en son Finansal İstikrar Komitesi toplantısında bu konuyu ele aldık, bir çalışma grubu oluşturduk, kripto para konusunu incelemeye aldık. Bahsedilen bu para birimleri Türkiye'de legal değil, legal altyapısı yok. İkincisi gelecekte bunların akıbetine ilişkin dünyada ortak bir fikir yok, ciddi soru işaretleri var. Biz Türkiye'de kripto para anlamında kendimize özgü bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Spesifik birtakım kripto para birimleri noktasında biz şu anda mesafeliyiz, onu riskli görüyoruz. Vatandaşlarımıza bunun getirdiği risklerle ilgili uyarılarda bulunduk. Nitekim bu tartışmalar yaşanırken, çok hızlı bir çıkış sonra da bir çöküş yaşadı. Biz vatandaşlarımızın bu noktada, bu spekülasyonlardan zarar görmesini istemeyiz."

    AB (Avrupa Birliği) - Türkiye
    © REUTERS/ Murad Sezer/File Photo
    Türkiye ile AB zirvesi 26 Mart'ta Varna'da yapılacak
    'TÜRKİYE, AB'DEN KOPMADI, KOPMAYACAK'

    Türkiye'nin AB ile ilişkilerine yönelik soru üzerine Şimşek, AB sürecinin Türkiye'nin yakın dönem performansına çok olumlu katkıda bulunan bir dönem olduğuna dikkati çekti.

    Mehmet Şimşek, şöyle devam etti: 

    "Yakın dönemde yaşadığımız, karşı karşıya kaldığımız tehditler ve felaketler ister istemez bizi OHAL gibi birtakım süreçlere sokmuştur. Ben bütün bu sürecin geçici olduğuna inanıyorum. AB ile geçen sene ciddi boyutlarda bir gerilim yaşadık. Sebebi ne olursa olsun, sonuçta en önemli konu Türkiye'nin terörle ve FETÖ'yle mücadelesinin AB tarafından iyi anlaşılamaması, gereken dayanışmanın gösterilmemiş olması. Bu anlaşıldıkça sorunların azalacağına inanıyorum. Türkiye ile AB arasında mart sonuna doğru bir zirve yapılacak. Uzun bir aradan sonra Türkiye —AB zirvesi gerçekleşecek. Dolayısıyla AB'den kopmuyoruz. Geçtiğimiz aralık ayında Avrupa ile 3 üst düzeyli diyalog mekanizmasını uygulamaya koyduk. Türkiye Avrupa'dan kopmadı, kopmayacak."

    AB ile ekonomide en somut başlığın Gümrük Birliği'nin kapsamının genişletilmesi olduğunun altını çizen Şimşek, "Geçen sene siyasi konjonktür nedeniyle özellikle de Almanya'nın tavrı sebebiyle bu iş şu an askıda fakat eninde sonunda hem Türkiye'nin hem AB'nin lehine olduğu için ben bunun gerçekleşmesi ihtimalini yüksek görüyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

    İlgili konular:

    Şimşek'ten enflasyon yorumu: Meyvelerini almaya başladık
    Şimşek: Uzaktan Türkiye'yi takip edenlerin algılarında bir miktar bozulma var
    Şimşek: Rusya ve Türkiye yakın gelecekte ticarette kendi para birimlerini kullanacak
    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, Dünya Ekonomi Forumu, Mehmet Şimşek, Afrin, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kuzey Koreli ponpon kızlar
    Kuzey Kore'nin 'güzeller ordusu', Olimpiyat Oyunları için Güney Kore'de
    Karikatür
    32 Rus atletin CAS’ta açtığı davanın konusu IOC kriterlerinin yaptırımcı niteliği
    İnfografik
    En büyük altın ve döviz rezervlerine sahip ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam