Çavuşoğlu, Rusya Büyükelçisi Yerhov'la buluştu

Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ederken ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan Kaide kolu Nusra'nın kontrolündeki İdlib'e genişleyeceğine dair açıklamalar gelirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü.
Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov’u kabulümüzde, #Türkiye – #Rusya işbirliğini ve güncel bölgesel gelişmeleri değerlendirdik. @RusEmbTurkey pic.twitter.com/UTiLcvHQWp— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 8 Şubat 2018
Görüşmenin görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Çavuşoğlu, elçiyle Türkiye-Rusya işbirliğini ve güncel bölgesel gelişmeleri değerlendirdiklerini duyurdu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)