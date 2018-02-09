Burdur'da alkol yasağı: 'Alan kişileri engelleyin'

Burdur Valisi Şerif Yılmaz’ın imzasıyla yayımlanan kararda, il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesinin amaçlandığı savunuldu.

Valilik kararında özetle şu ifadelere yer verildi:

"Burdur il sınırları içerisinde; kamunun istifadesine açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, meskun mahallerde, karayollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istifadesine sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda, ibadethaneler ile terk edilip kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM’leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri vb yerler ile nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesi yasaktır."