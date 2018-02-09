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    Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar

    Akar: Afrin'de operasyon yaparken aynı anda Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz

    © AA/
    Türkiye
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    Kuvvet komutanlarıyla birlikte kritik bölgelerde denetim ve incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ''Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz'' açıklamasını yaptı.

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile kuvvet komutanları, kritik öneme sahip üç bölgede incelemelerde bulundu.

    HAVADAN İHBAR KONTROL UÇAĞINDAN

    Akar ile komutanlar, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağından Suriye'nin kuzeyinde harekata katılan kara ve hava kuvvetleri unsurlarının faaliyetlerini denetlemelerinin ardından, Ege Bölgesi'ne geçti. HİK uçağından Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki hava sahası kontrol faaliyetleri ile bölgede görev yapan Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarını denetledi. Ardından İzmir'e geçen Orgeneral Akar, Deniz Kuvvetleri Gözetleme Koordinasyon Merkezi'ndeki Modern Tespit, Teşhis ve Komuta Kontrol Sistemleri vasıtasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin brifing aldı. Ege Ordu Komutanlığı'nda da inceleme ve denetlemelerde bulundu.

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
    © REUTERS/ Denis Balibouse
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    'EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE HAKLARIMIZI KORUMAYA KARARLIYIZ'

    Bu sırada bir konuşma yapan Akar,TSK'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki hak ve menfaatlerinin korunması konusunda kararlı olduğu mesajını verdi: ''Etkin, saygın ve caydırı bir güç olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm denizlerimizde ülkemizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusunda kararlıdır. TSK, ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığı başta olmak üzere kendisine verilecek tüm görevleri başarıyla yerine getirme azim ve iradesindedir.''

    3 HAREKAT ALANINI BİR MERKEZDEN İDARE

    TSK'nın emir komutada modern yöntemlerle üç harekat alanını bir merkezden idare kabiliyetine sahip olduğunu belirten Akar, TSK'nin sahip olduğu yüksek teknolojiyle bütün Doğu Akdeniz ve Ege'yi kontrol altında tutabildiğini söyledi.

    Sahil Güvenlik
    © Fotoğraf: DHA
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    Genelkurmay Başkanı şu vurguyu yaptı: ''Sadece Kardak değil, tüm Ege'yi kapsayabiliyoruz. Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Doğu Akdeniz ve Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz.''

    BİR GÜNDE 3 FARKLI ÜNİFORMAYLA

    Gün içinde üç farklı bölgede denetim ve incelemeleri birliklerin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarının üniformalarıyla yapan ve gün sonunda üç farklı üniformayla denetim gerçekleştirmiş olan Akar'ın bu faaliyetleriyle ilgili AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirdiği açıklandı.

    Etiketler:
    Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kardak, Ege, Doğu Akdeniz, Suriye, Türkiye
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