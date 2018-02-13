Rheinmetall, BMC üzerinden Türkiye'de tank modernizasyonu anlaşması yaptı

Alman hükümetinin 'durduruldu' açıklamasına karşın Rheinmetall'in BMC üzerinden Türkiye ile Leopard tanklarının modernizasyonu için anlaşma yaptığı iddia edildi. ARD ile Stern'in haberine göre Türkiye'de yerli-milli tank üretimine talip olan Rheinmetall, bunun için BMC ile ortak şirket kurup Ankara'da büro açtı.

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Alman savunma şirketi Rheinmetall'in, Ethem Sancak'ın sahibi olduğu BMC ile anlaşma yaparak Türkiye'de Alman üretimi Leopard 2 tanklarının modernizasyonu ve yerli-milli tank üretimi için devreye girdiği ileri sürüldü.

'ETHEM SANCAK GİDİP İMZALADI'

Alman medyasında yer alan haberlere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel tarafından ağırlanmasından 4 gün sonra, 9 Ocak'ta Ethem Sancak liderliğinde BMC'den bir heyet Düsseldorf'a gidip Rheinmetall ile tankları roket ve mayınlara karşı güçlendirecek modernizasyon anlaşmasına imza attı.

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Türkiye'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na başlamasıyle birlikte cepheden Leopard 2 tanklarının görüntülerinin gelmesi Almanya'da siyasilerin ve kamuoyunun yoğun tepkisini çekti. Bunun üzerine 25 Ocak'ta Gabriel'den Türkiye'ye sattıkları Leopard 2 tanklarının modernizasyonuyla ilgili kararı yeni koalisyon hükümetine bıraktıklarını açıklaması geldi. Almanya Başkanı Angela Merkel liderliğindeki Hıristiyan Demokratlar Birlik (CDU) ile Gabriel'in Sosyal Demokrat Partisi (SPD), 6 gün önce koalisyon anlaşmasına vardı.

'ANKARA'DA DİKENLİ TELLE ÇEVRİLİ ÜÇ KATLI BİNA'

Diğer yandan ARD kanalının 'Report München' programı ile Der Stern dergisinin Rheinmetall'den kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirketin Türkiye planları çok geniş çaplı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli-milli tank için düğmeye basarken Rheinmetall de Türkiye'de tank üretmek hedefiyle BMC ile birlikte RBSS adında bir şirket kurdu. Onlarca çalışanı olan RBSS, Ankara'da büro açtı. Ankara'da tutulan üç katlı binanın etrafının insan boyunda dikenli tellerle çevrili olduğu belirtildi.

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Rheinmetall'in iç yazışmalarına göre Alman şirketi, BMC'ye kapıları açan bir anahtar işlevi yüklüyor. 'Report München' programı ile Der Stern dergisi, Rheinmetall'in yönetici pozisyonundaki çalışanlarının e-postalarını ele geçirdi. E-postalarda ''BMC önemli kararlar, ihaleler ve üretim programları üzerinde etkisi olduğunu artık kanıtlamalı'', ''Erdoğan ile TOP (en üst düzey) toplantıya artık kesinkes ihtiyacımız var. BMC'ye baskı yaparak böyle bir görüşme ayarlanmalı'' gibi ifadeler yer alıyor. 'Report München' ile Stern'in haberine göre gerçekten de bir süre sonra, Kasım 2015'te, Erdoğan Yıldız Sarayı'nda Rheinmetall yöneticileriyle görüştü.

SORULAR YANITSIZ KALDI

Haberde Report München ve Stern'in sorularına ne Rheinmetall ne de BMC'nin yanıt verdiği belirtildi. Alman Dışişleri de silah ihracatı ile ilgili sorulara hukuki gerekçelerle yanıt vermediğini belirtti.