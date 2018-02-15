Erdoğan, Tillerson ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı 19.30 sularında kabul etti.

Tillerson'ın gündeminde Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ve Ankara'nın büyük tepkisini çeken YPG'ye Amerikan desteği var.

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geçmeden önce Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında, ''Bizler hiçbir zaman YPG'ye ağır silahlar vermedik. Bu yüzden geri alınacak bir silah da yok'' sözleriyle şaşırttı.

Bununla birlikte Tillerson, Türkiye'nin, ABD'nin önemli bir müttefiki ve IŞİD'e karşı savaşta çok önemli bir ortağı olduğuna dikkati çekti.

'TÜRKİYE'NİN PERFORMANSI TAKDİR EDİLESİ'

Tillerson, şöyle devam etti: © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN AA: Pentagon 2019 bütçesinde YPG için 550 milyon dolar ayırdı

''Türkiye, şu ana kadar takdir edilesi bir performans ortaya koydu, her zaman bize destekçi oldu. Türkiye ile ABD ilişkilerinde olumlu ve önemli olan birçok yön var. Bizler, ilişkilerimizi, ortak çıkar ve kaygı paylaştığımız yönler üzerine inşa etmeye çalışıyoruz.''

'ORTAK HEDEFLERİMİZ TAMAMEN UYUMLU, SADECE TAKTİKSEL FARKLILIKLAR VAR'

''Bizim önemli ortak hedeflerimiz tamamıyla birbiriyle uyumlu. Aralarında hiçbir boşluk yok. Bu önemli hedeflere nasıl ulaşılması konusunda taktiksel farklılıklar yaşıyor olabiliriz ancak ortak hedefimiz IŞİD'in, terörizmin yenilgiye uğratılması, şiddetin azaltılması, insanların korunması ve sadece Suriye'ye değil, Lübnan'a ve diğer komşu ülkelere fayda sağlayacak Suriye'deki çatışmaya barışçıl bir çözümün getirilmesi.''

ÖNCESİNDE İTİDAL MESAJI

Bakanın tura çıkması öncesi isimlerinin gizli kalması şartıyla konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde Afrin'e yönelik harekat için itidal çağrısı yapacağını, harekatın sınırlandırılmasını isteyeceğini söylemişti.

© AFP 2018/ BULENT KILIC ABD, Türkiye'ye verdiği sözü tutmadı, DSG'ye yüzlerce TIR silah gönderdi ZORLU GÖRÜŞMELER

'Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin zor bir dönemden geçtiğini, Tillerson'ın temaslarının zor geçeceği' değerlendirmesinde bulunan ABD'li yetkililer, ''Ortağımız Türkiye ile iş yapmak için zor bir dönem. Türkiye'nin söylemi çok ateşli, Türkler çok kızgın… Ama inanıyoruz ki hala bazı çok temel ortak çıkarlarımız var'' demişti.

ORTADOĞU TURUNU TAMAMLADI

ABD Dışişleri Bakanı, 11 Şubat'ta başlayan Ortadoğu turu kapsamında Mısır, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret etti.

Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta Ankara'ya, 10 Temmuz'da ise İstanbul'a gelmişti.