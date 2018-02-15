CHP'li Sarıbal: Yasaklı ülkeler listesinden canlı hayvan ithalatı yapılıyor

CHP milletvekili Orhan Sarıbal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hayvan ve et alınacak yerler olarak açıkladığı ülkelerin, hayvan hastalıkları nedeniyle ithalatın yasak olduğu ülkeler listesinde bulunduğunu söyledi.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, canlı hayvan, kırmızı et ve buğday ithalatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bianet'in haberine göre TBMM'de konuşan Sarıbal, AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hayvan ve et alınacak yerler olarak açıkladığı ülkelerin, hayvan hastalıkları nedeniyle ithalatın yasak olduğu ülkeler listesinde bulunduğuna dikkat çekti.

FRANSA, BOSNA'DA MAVİ DİL, SUDAN'DA HUMMA

Tarım Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün hayvan hastalıkları nedeniyle ithalatın yasak olduğu ülkeler listesinin olduğunu belirten Sarıbal, Fransa'nın bu listede olduğunu söyledi.

Erdoğan Fransa ziyaretinde "Türkiye'ye 5700 ton et satışı gerçekleştiriyoruz, bu ülkemiz sığır yetiştiricileri için güzel bir fırsat" demişti.

CHP'li vekile göre Türkiye'de son aylarda canlı hayvan ve kırmızı et ithalatıyla haber olan ülkeler arasından Fransa mavi dil, Bosna Hersek mavi dil, Sudan da Rift Vadisi humması görüldüğünden yasaklı ülkeler listesinde bulunuyor.

'TEDAVİSİ YOK'

Sarıbal bu hastalıklarla ilgili şu bilgileri verdi: ''Bosna-Hersek ve Fransa’da görülen mavi dil hastalığı, kan emen sineklerle bulaşan, sığırların yanısıra diğer geviş getirenlerde de görülen, tedavisi olmayan bir hastalık. Hayvanlarda yavru atmalara ve anomalili buzağı doğumlarına neden olabilmektedir.''

'ÖLDÜREN HUMMA'

''Sudan’dan ithal edilmesi gündeme gelen hayvanlarda sivrisineklerle yayılan viral hastalık olan Rift vadisi humması riski söz konusudur. Bu hastalık insanlarda beyin iltihabına, karaciğer lezyonlarına ve körlüğe yol açabilmekte ve sonunda da öldürmektedir. İnsana bulaşması enfekte etlerin tüketilmesi, enfekte ete elle temasla olmaktadır, hatta havayla bile bulaşması söz konusudur.”

'EN TEHLİKELİ PATOJEN BAKTERİLERDEN'

Sarıbal listede geçmeyen bir hastalığı da ekledi: ''Bosna-Hersek'ten ithal edilen etlerde yapılan tahlil sonuçlarına göre, insan sağlığına zararlı ‘Escherichia coli O157’ hastalığı tespit edilmiştir. Bu hastalık tıp dünyasında bilinen en tehlikeli gıda kaynaklı patojen bakteriler arasında değerlendiriliyor.'' © AA/ Özge Elif Kızıl Karkas et yerine kesimlik hayvan ithal edilecek

''Kısaca belirtmek gerekirse, AKP halk sağlığına zararlıdır'' diyen CHP'li vekil, Türkiye’de buğday ithalatının 5 milyon tona yükseldiğine de dikkat çekti.

BUĞDAY ÜRETİMİ AZALIYOR

Evrensel'in haberine göre Türkiye’de kişi başına buğday üretiminin 2002 yılında 294 kiloyken, 2016 yılında 258 kiloya düştüğünü aktaran Sarıbal, buğday ekim alanlarının 1991-95 döneminde ortalama 9.6 milyon hektar alana ulaştığını belirtip ''Bu dönemden sonra gerilemeye başlayarak günümüzde 8 milyon hektar olan sınır değerin altına, 7.7 milyon hektara düşmüştür'' dedi.

BUĞDAY TÜKETİMİ ARTIYOR © REUTERS/ Dan Koeck Türkiye dışarıya sattığı sebze tohumlarını ortalama '8 kat fazla para ödeyerek geri alıyor'

Tarım tekniklerinin gelişmesiyle beraber üretim alanlarının azalmasına rağmen üretim düşüşünün önüne geçilebildiğini bilgisini veren Sarıbal, ''Gelinen noktada nüfus artışı, göçmen nüfus, artan turist sayısı, dışarıya yapılan yardımlardan dolayı tüketim öngörülenin üzerinde gerçekleşmektedir'' uyarısı yaptı.

'İTHALAT LOBİSİ KAZANIYOR'

Hükümet tarafından enflasyon artışının en önemli gerekçesi olarak gösterilen buğdayda gümrük vergilerinin düşürülmesinin gündemde olduğuna dikkat çekerek ''Üretici değil ithalat lobisi kazanıyor'' vurgusu yaptı.