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    Başbakan Binali Yıldırım

    Yıldırım: Leopard 2 tanklarını bu günler için aldık, tabii ki kullanacağız

    © AA/ Fatih Aktaş
    Türkiye
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    Başbakan Binali Yıldırım, 'Leopard 2' tipi Alman tanklarının Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılmasına ilişkin, "Gayet tabii ki kullanacağız, biz bunları bu günler için aldık. Ülkemize yapılan saldırılarda bu silahları kullanmayıp ne zaman kullanacağız" dedi.

    İsmail Demir
    © AA/ Doğukan Keskinkılıç
    Savunma Sanayii Müsteşarı Demir'den 'Leopard' açıklaması: Alternatif kaynaklarımız var
    Başbakan Yıldırım, Alman Haber Ajansına (DPA) röportaj verdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, Afrin harekatı başladıktan sonra Türkiye'ye verilen tankların modernizasyonuna dair sözleri hakkında Yıldırım, "Yani bu noktada biz çaresiz değiliz. Almanya verirse ne ala, memnun oluruz ama bizim alternatiflerimiz her zaman var. Kendimiz de yapabiliriz" ifadesini kullandı.

    'ÜLKEMİZE YAPILAN SALDIRILARDA KULLANMAYIP NE ZAMAN KULLANACAĞIZ?'

    Yıldırım, Alman tanklarının Suriye'deki harekatta kullanılmalarının yasal olarak sorun teşkil etmediğini belirterek, "Gayet tabii ki kullanacağız. Biz bunları bu günler için aldık. Ülkemize yapılan saldırılarda bu silahları kullanmayıp ne zaman kullanacağız." diye konuştu.

    'ALTAY TANKLARINDA ÖNEMLİ AKSAMLAR ALMANYA'DAN, BASİT PARÇALAR TÜRKİYE'DEN'

    TSK Afrin Alman üretimi Leopard tankları
    © AFP 2018/ OZAN KOSE
    Almanya, Türkiye'ye Leopard tank modernizasyonunu durdurdu
    Almanya'nın Türkiye'de yapılması planlanan 'Altay' tanklarının üretimine iştirak etmesini de dilediğini ve bu iş birliğinden her iki tarafın da fayda sağlayacağını kaydeden Yıldırım, "Daha fazla Almanya’ya getirir çünkü makineler Almanya’dan geliyor. Önemli aksamlar Almanya’dan geliyor. Daha basit parçalar Türkiye’de yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

    'ALMANYA'NIN SİLAH İHRACATINI KISITLAMASI YANLIŞ ANLAŞILMALARDAN KAYNAKLI'

    Yıldırım, Alman hükümetinin Türkiye'ye yönelik silah ihracatını kısıtlamasının ya da durdurma işlemlerinin yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını ve bu kararları doğru bulmadıklarını belirterek, "Biz NATO üyesiyiz. Almanya da NATO üyesi. Biz bölgemizde NATO sınırlarını koruyoruz." dedi.

    Terör örgütlerinin Türkiye topraklarına füzelerle saldırdıklarına da vurgu yapan Yıldırım, "Biz ne yapıyoruz, biz de NATO’nun güney sınırını koruyoruz." ifadesini kullandı.

    'HÜKÜMET KURULDUKTAN SONRA ÜST DÜZEY KARŞILIKLI ZİYARETLER GÜNDEME GELECEK'

    Binali Yıldırım
    © AA/ Fatih Aktaş
    Yıldırım: Almanya'yla sıkıntılar giderilmiş gibi gözüküyor
    Almanya'da yeni bir hükümet kurulduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Almanya'yı ziyaret edeceğini söyleyen Yıldırım, "Tabii bir kere hükümet kurulup resmen göreve başladıktan sonra mutlaka üst düzey karşılıklı ziyaretler gündeme gelecektir. Hem Cumhurbaşkanımız gelir hem Sayın Merkel Türkiye'ye gelir." değerlendirmesinde bulundu.

    'BULUŞMALARIMIZ ALMANYA'YI RAHATSIZ EDECEK ŞEYLER DEĞİL'

    Yıldırım, her iki ülke dışişleri bakanlarının da daha sıkça bir araya geleceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diğer bazı Türk politikacıların Almanya'da seçim mitinglerine katılmalarını da arzuladıklarını ifade ederek, "Bunu her zaman arzu ederiz. Bizim bu buluşmalarımız Almanya’yı rahatsız edecek şeyler değil." dedi.

    SEYAHAT UYARILARININ KALDIRILMASI ÜMİDİ

    Başbakan Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanlığının Türkiye hakkında yayınladığı seyahat uyarılarının da kısa sürede kaldırılmasını ümit ettiğini, bunun Türkiye'ye giden Alman turistlerin oranını daha da artıracağını kaydetti.

    Bu seyahat uyarılarına rağmen 2017 yılında biraz düşme yaşansa da turizmde beklendiği kadar çok gerileme olmadığını dile getiren Yıldırım, "Bu yıl yüzde 50 arttı. Almanya’dan Türkiye’ye rezervasyonlarda yüzde 50 artış var." diye konuştu.

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    Etiketler:
    Türkiye-Almanya ilişkileri, Leopard 2A4 tipi tank, Angela Merkel, Sigmar Gabriel, Binali Yıldırım, Almanya, Türkiye
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