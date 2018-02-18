Yıldırım: Leopard 2 tanklarını bu günler için aldık, tabii ki kullanacağız

'ÜLKEMİZE YAPILAN SALDIRILARDA KULLANMAYIP NE ZAMAN KULLANACAĞIZ?'
Yıldırım, Alman tanklarının Suriye'deki harekatta kullanılmalarının yasal olarak sorun teşkil etmediğini belirterek, "Gayet tabii ki kullanacağız. Biz bunları bu günler için aldık. Ülkemize yapılan saldırılarda bu silahları kullanmayıp ne zaman kullanacağız." diye konuştu.
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'ALMANYA'NIN SİLAH İHRACATINI KISITLAMASI YANLIŞ ANLAŞILMALARDAN KAYNAKLI'
Yıldırım, Alman hükümetinin Türkiye'ye yönelik silah ihracatını kısıtlamasının ya da durdurma işlemlerinin yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını ve bu kararları doğru bulmadıklarını belirterek, "Biz NATO üyesiyiz. Almanya da NATO üyesi. Biz bölgemizde NATO sınırlarını koruyoruz." dedi.
Terör örgütlerinin Türkiye topraklarına füzelerle saldırdıklarına da vurgu yapan Yıldırım, "Biz ne yapıyoruz, biz de NATO’nun güney sınırını koruyoruz." ifadesini kullandı.
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'BULUŞMALARIMIZ ALMANYA'YI RAHATSIZ EDECEK ŞEYLER DEĞİL'
Yıldırım, her iki ülke dışişleri bakanlarının da daha sıkça bir araya geleceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diğer bazı Türk politikacıların Almanya'da seçim mitinglerine katılmalarını da arzuladıklarını ifade ederek, "Bunu her zaman arzu ederiz. Bizim bu buluşmalarımız Almanya’yı rahatsız edecek şeyler değil." dedi.
SEYAHAT UYARILARININ KALDIRILMASI ÜMİDİ
Başbakan Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanlığının Türkiye hakkında yayınladığı seyahat uyarılarının da kısa sürede kaldırılmasını ümit ettiğini, bunun Türkiye'ye giden Alman turistlerin oranını daha da artıracağını kaydetti.
Bu seyahat uyarılarına rağmen 2017 yılında biraz düşme yaşansa da turizmde beklendiği kadar çok gerileme olmadığını dile getiren Yıldırım, "Bu yıl yüzde 50 arttı. Almanya’dan Türkiye’ye rezervasyonlarda yüzde 50 artış var." diye konuştu.
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