Erdoğan'dan Putin'e: Suriye hükümet güçleri Afrin'e girerse sonuçları olur

Erdoğan ile Putin arasındaki telefon görüşmesinde PYD/YPG ile Suriye hükümeti arasındaki olası Afrin anlaşmasının ele alındığı öğrenildi. Erdoğan 'Suriye hükümet güçleri bu yola girerse sonuçları olur' mesajı verdi.

Diplomatik kaynaklar, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin Afrin'e girmelerine yönelik YPG ile anlaşmaya vardıklarına dair iddiaların, Ankara tarafından teyite muhtaç gelişme olarak yakından takip edildiğini belirtti.

NTV'ye konuşan diplomatik kaynaklara göre AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde ''Suriye hükümet güçleri bu yola girerse sonuçları olur'' mesajını net şekilde iletti.

© AFP 2018/ Delil Souleiman YPG'nin Afrin Sözcüsü: Suriye ordusunun Afrin'e gireceği iddiaları doğru değil

Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı planladığı şekilde gerçekleştirmekte kararlı olduğunu da belirtti.

NTV'nin haberine göre diplomatik kaynaklar, Rus tarafının mesajı anladığı ve anlayışla karşıladığını ileri sürdü.