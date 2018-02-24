AB Bakanı Çelik: 'Sig Sauer' marka tabanca almak istedik, vermediler

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, "Teröristler ve terör koridoru kurmak isteyenler için bu yaz sıcak geçecek" dedi. Savunma sanayiinde yerli üretimlerin önemini vurgulayan Çelik, "Kendi paramızı vererek 'Sig Sauer' marka tabanca almak istedik, vermediler" siteminde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Yumurtalık İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içerisinde yollarına devam edeceklerini söyledi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu yaz hem terör örgütü için hem onu destekleyenler için sıcak geçecek, öyle görünüyor" sözünü anımsatarak, şunları söyledi:

"Kim için? Teröristler ve terör koridoru kurmak isteyenler için bu yaz sıcak geçecek. Türkiye'de polisimize, güvenlik güçlerimize, kendi paramızı vererek 'Sig Sauer' marka tabanca almak istedik, vermediler. Eğer kendi planlarımızı gerçekleştirmiş olmasaydık, savunma sanayimizle, milli güvenliğimizle ilgili bu tedbirleri almamış olsaydık bugün bu terörle mücadeleyi vermemiz konusunda müttefiklerimiz destek vermeyeceklerdi. Bu ihtiyaçlarımızı nasıl gideriyoruz, kendi kendimize. Sizin verdiğiniz istikrar ve güç sayesinde bunu gerçekleştiriyoruz."