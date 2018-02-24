Washington'dan Ankara'ya mesaj: S-400 yaptırım sebebi, alternatifi için birlikte çalışalım

ABD-Türkiye ilişkilerindeki krizi aşmak için temaslar yürütülürken Washington, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alma projesine karşı hamlelerini yoğunlaştırdı.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, bir grup Avrupalı basın mensubunu Dışişleri ve Pentagon'da ağırlayıp NATO politikalarıyla ilgili bilgilendirdi.

ABD'den S-400 mesajı: Yaptırım nedeni olabilir, alternatif için hazırız https://t.co/PpLmBborDq — Habertürk (@Haberturk) 24 Şubat 2018

© AA/ Kayhan Özer ABD: Tillerson ile Erdoğan verimli ve açık bir görüşme gerçekleştirdi

ABD hükümetinden bir yetkili, NATO'ya yönelik 'Rusya tehdidinden' söz edip Türkiye-ABD krizinin aşılmasının taşıdığı önemi vurgularken şu mesajı verdi:

''ABD, Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek istemesini anlıyor. Ama muhtemel Rus S-400 sistemlerinin tedarikine yönelik endişelerimiz var. Bunu açık olarak dile getiriyoruz. Bu tedarikin NATO'nun birlikte çalışabilirliği üzerinde olumsuz etkileri olabilir ve Türkiye'yi ABD Kongresi'nde yeni kabul edilen kanun çerçevesinde yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilir.''

'İŞBİRLİĞİ YAPARAK DAHA İYİ ÇÖZÜM BULALIM' © Sputnik/ ABD'den Irak'a S-400 uyarısı

''Türkiye'nin hava savunmasını sağlamak istemesi meşru, bunu anlıyoruz. Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik işbirliği yaparak daha iyi bir çözüm bulmasına yardımcı olmak istiyoruz. Ankara'da geçen hafta bu konuyu da görüştük. Görüşmeler devam edecek.''

'BİRLİKTE ÇALIŞALIM'

Hürriyet'ten Sevil Erkuş'un haberinde de Washington'ın Ankara'ya S-400 ile ilgili yaptırım uyarısı eşliğinde hava savunma ihtiyacının daha iyi bir yöntemle giderilmesi için birlikte çalışma önerisinde bulunduğu aktarıldı.