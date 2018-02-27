Çavuşoğlu: Salih Müslim'in ensesindeyiz, bundan sonra ona rahat hayat yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski PYD lideri Salih Müslim'in Prag'da gözaltına alınmasının ardından mahkemede serbest bırakılması için ''Çekya'ya nota verdik. Her şey bitmiş değil, başka ülkeye de gitse peşini bırakmayacağız'' dedi.

© REUTERS/ David W Cerny Salih Müslim serbest bırakıldı

PYD'nin eski Eşbaşkanı Salih Müslim'in pazar günü Prag'da gözaltına alınmasının ardından bugün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmasına Ankara'dan tepkiler durulmuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Ortada mahkeme kararları da var, İnterpol'ün kırmızı bülteni de var'' dedi.

'AB'NİN SAMİMİYETSİZLİĞİ' © AA/ Mustafa Öztürk Dışişleri'nden Salih Müslim'in serbest bırakılmasına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat ettiği Cezayir'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Çekya mahkemelerinin Salih Müslim'i serbest bırakması esasen Avrupa ülkelerini birçoğunun terörle mücadele konusundaki samimiyetsizliğinin bir göstergesidir'' değerlendirmesini yaptı.

'AB SINIRLARI DIŞINA ÇIKMAMASI ŞARTIYLA BIRAKILDI'

İnterpol'ün merkezinin, Çekya ofisinin ve Ankara ofisinin bildirimleri zamanlıca yaptığını aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:

''Mahkeme kararından sonra kırmızı bülten yayınlandı. Mahkeme kararları da ortada. Kızılay Güvenpark'taki terör saldırısı dahil, Türkiye'deki terör saldırılarından sorumlu bir kişi. Bu konuda mahkeme kararı var sorumlu olduğuna dair. Dolayısıyla hukuka uygun bir işlem yapıldı ama mahkeme savcının tutuklama talebine rağmen serbest bıraktı 'Avrupa sınırlarının dışına çıkamaz' kararıyla.''

'FİNLANDİYA'DA OTURMA İZNİ VAR'

AB'nin Schengen Bölgesi içinde isteyenin istediği yere gidebildiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Ama biz süreci takip ediyoruz'' dedi. Müslim, AB üyesi Finlandiya'da oturma izni olduğunu söylemişti.

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Bu gözaltıdan sonra her türlü temasta bulundukların, Dışişleri Bakanlığı olarak nota verdiklerini, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın da girişimlerde ve iade talebinde bulunduğunu, ancak mahkemenin serbest bırakma kararı verdiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

''Mahkemenin bu kararı her şeyin bittiği anlamına gelmez. İşin peşini bırakmayacağız. Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Ortada kırmızı bülten var, mahkeme kararları da var. Sadece Salih Müslim için geçerli değildir. Bundan sonra teröristlerin hiçbirinin peşini bırakmayacağız. İster FETÖ olsun, ister YPG ister PKK fark etmez, hepsinin peşindeyiz. Salih Müslüm'ün de her zaman ensesindeyiz. Bundan sonra ona rahat hayat yok. Hukuk çerçevesinde gerekeni yapacağız.''