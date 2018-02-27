Yıldırım: Şeytan taşlamaktan vakit buldukça hizmet ettik

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:
'ANKARA'YA GELENLER HAYRANLIKLARINI GİZLEYEMİYOR'
- Başkent ray projesi de hayata geçecek, projenin yapımından çok mahkemeleri sürdü. Ankara'ya 15 yılda 90 milyar lira yatırım yaptık. Şimdi yolu da kentsel dönümümüyle muazzam, ülkemize yakışan bir başşehir oldu. Ankara'ya gelenler hayranlıklarını gizleyemiyor.
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Ankara sağlığın da merkezi oluyor. Sadece 2 tane şehir hastanesi, 7 bin 500'den fazla yatağı var. Bunları da yakında hizmete alacağız.
'FETÖ'CÜLER BÜTÜN ALANLARDA BİR VİRÜS GİBİ SIZMIŞLAR'
'15 TEMMUZ GECESİ BİR ŞİRKETİN FABRİKASINI AÇTIRIP ZIRHLI ARAÇLAR ALDIK'
'İNTİKAM DUYGUSUYLA DEĞİL, ADALET DUYGUSUYLA HAREKET EDECEĞİZ'
- İntikam duygusuyla değil, adalet duygusuyla, sabırla hareket edeceğiz.
'SURİYE'DEKİ OTORİTE BOŞLUĞU BAZILARININ İŞTAHINI KABARTTI'
- Türkiye, bir yandan kalkınmasını büyümesini vatandaşın refahı, gençlere kadınlara istihdam oluşturma çabası gösterirken bir yandan da bekaa mücadelesi veriyor. Suriye'deki otorite boşluğu bazılarının iştahını kabarttı. Yol verdikleri teröristleri yok etmek için Afrin'de uğraşıyoruz.
'ABD KENDİSİNE TERÖRÜ YOLDAŞ ALDI'
- Terörü kendilerine yoldaş alan müttefiklerimiz var. Amerika bunu yapıyor. Bir yandan DEAŞ mücadelesi diyoruz önünü açıyorlar silah veriyorlar. Rakka'dan çıkarıp milletin başına bela olsun diye, şimdi onlar Afrin'de PKK kılık değiştirdi, isim değiştirdi, Türkiye'nin hudutları boyunca bir terör devleti kurmaya çalışıyorlar.© Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı
- Göreve geldiğimizde 12 ilimiz ihracat yapıyordu şimdi ihracat yapmayan yok. 15 yılda yağtığımız tünellerin uzunluğu 400 kilometre. 80 sende yapılanı biz bir sende yapıyoruz. Darbe oldu felaket tellallalları başladı, not indirme yarışına girdiler. Başarılı da oldular 2013'ün 3. çeyreğinde Türkiye küçüldü ama tekrar ayağa kalktı.
'REFERANDUMDA MÜCADELEYİ TÜM AVRUPA'YA KARŞI VERDİK'
- Referandum da mücadeleyi sadece hayır cephesine karşı değil tüm Avrupa'ya karşı verdik. Aleyhimize kampanyalar yaptılar, bizim kampanyalarımzıı engellediler. Dilimiz döndükçe anlattık. Asıl şimdi başlıyor, yeni sistem devreye girecek. Uyum yasaları var onları yapıyoruz. İktidarları sandık belirleyecek. Önceden böyle değildi. Şimdi sandık açılacak ülkeyi 5 yıllığına yönetecek kimse belli olacak. Meclis teşekkür edecek ve memleketin ihtiyacı olan kanunları yapacak ve seçilmiş hükümeti denetleyecek. Meclis ve cumhurbaşkanı seçim kararı alabilecek.
- Bugün, bize ders vermeye çalışıyorlar, 'soykırımdan' bize hesap sormaya çalışıyorlar. 'Ermeni soykırımı, 1915 olayları.' Siz bir kere bunu bize soracağınıza dönün, utanç dolu tarihinize bir bakın.
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