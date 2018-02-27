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    Binali Yıldırım

    Yıldırım: Şeytan taşlamaktan vakit buldukça hizmet ettik

    © AA/ Evrim Aydın
    Türkiye
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    Başbakan Binali YIldırım, Ankara Ticaret Odası Olağan Meclis Toplantısı'nda konuştu. Yıldırım, "Tabiri caizse şeytan taşlamaktan vakit buldukça hizmet ettik" diyerek Ankara'da yapılan yatırımları anlattı.

    Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

    • Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi’nin (SADAT) kurucusu Adnan Tanrıverdi
      © AA/
      SADAT'ın kurucusu Tanrıverdi, Erdoğan'a nasıl hizmet verdiğini anlattı
      İlk yıl verdiğimiz garantinin üzerinde yolcu oldu, üstüne de para aldık. Tekrar yeniden kiraya verdik, devlet parasını alıyor. Yeni bir pist ihtiyacı var. Keçiören metrosu Kızılay merkezine geliyor, onunda inşaası devam ediyor. 46 kilometre metro hattını kısa sürede tamamladık. Buna 10 kilometre de Keçiören ilave edildi. Daha ihtiyaç var mı var. Başkent ray projesi de hayata geçecek, projenin yapımından çok mahkemeleri sürdü.

    'ANKARA'YA GELENLER HAYRANLIKLARINI GİZLEYEMİYOR'

    • Başkent ray projesi de hayata geçecek, projenin yapımından çok mahkemeleri sürdü. Ankara'ya 15 yılda 90 milyar lira yatırım yaptık. Şimdi yolu da kentsel dönümümüyle muazzam, ülkemize yakışan bir başşehir oldu. Ankara'ya gelenler hayranlıklarını gizleyemiyor.

    • Ankara sağlığın da merkezi oluyor. Sadece 2 tane şehir hastanesi, 7 bin 500'den fazla yatağı var. Bunları da yakında hizmete alacağız.

    'FETÖ'CÜLER BÜTÜN ALANLARDA BİR VİRÜS GİBİ SIZMIŞLAR'

    • Mahkeme
      © Flickr/
      FETÖ'den tutuklu eski AK Partili Şenlik'e tahliye
      Tabiri caizse şeytan taşlamaktan vakit buldukça hizmet ettik. Önce balyozcular, ergenekoncular onları def ettik. Demokrasiye ayar, cumhurbaşkanı seçersiniz seçemezsiniz muhabbeti. Hızları kesilmedi parti kapatma davası geldi. Onu da def ettik, FETÖ'cüler baş göstermeye başladı. Biz baktık ki iş daha geniş bütün alanlarda bir virüs gibi sızmışlar. Gezi olayları yargı davası arkasından başlayan FETÖ 15 Temmuz'da karşımıza çıktılar.

    '15 TEMMUZ GECESİ BİR ŞİRKETİN FABRİKASINI AÇTIRIP ZIRHLI ARAÇLAR ALDIK'

    • Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak
      © AA/
      15 Temmuz'un Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak: Darbeyi hissetmedim
      15 Temmuz gecesi müdahale etmek için özel sektöre ait bir şirketin fabrikasını açtırıp zırhlı araçlar aldık. Ankara ve İstanbul'da büyük bir mücadele oldu. Ben o gece ile ilgili arkadaşlarla görüştüğümüzde 'elimizde araç yok, yeteri kadar insan yok, nasıl mücadele edeceğiz?' dediklerinde baktım ki korku, tedirginlik var dedim ki 'can vereceğiz, kan vereceğiz ama bu ülkeyi bu alçaklara teslim etmeyeceğiz.

    'İNTİKAM DUYGUSUYLA DEĞİL, ADALET DUYGUSUYLA HAREKET EDECEĞİZ'

    • İntikam duygusuyla değil, adalet duygusuyla, sabırla hareket edeceğiz.

    'SURİYE'DEKİ OTORİTE BOŞLUĞU BAZILARININ İŞTAHINI KABARTTI'

    • Türkiye, bir yandan kalkınmasını büyümesini vatandaşın refahı, gençlere kadınlara istihdam oluşturma çabası gösterirken bir yandan da bekaa mücadelesi veriyor. Suriye'deki otorite boşluğu bazılarının iştahını kabarttı. Yol verdikleri teröristleri yok etmek için Afrin'de uğraşıyoruz.

    'ABD KENDİSİNE TERÖRÜ YOLDAŞ ALDI'

    • Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy
      © Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı
      Türkiye'den ABD'ye yalanlama: Afrin konusunda diplomatik görüşme yok
      Terörü kendilerine yoldaş alan müttefiklerimiz var. Amerika bunu yapıyor. Bir yandan DEAŞ mücadelesi diyoruz önünü açıyorlar silah veriyorlar. Rakka'dan çıkarıp milletin başına bela olsun diye, şimdi onlar Afrin'de PKK kılık değiştirdi, isim değiştirdi, Türkiye'nin hudutları boyunca bir terör devleti kurmaya çalışıyorlar.
    • Göreve geldiğimizde 12 ilimiz ihracat yapıyordu şimdi ihracat yapmayan yok. 15 yılda yağtığımız tünellerin uzunluğu 400 kilometre. 80 sende yapılanı biz bir sende yapıyoruz. Darbe oldu felaket tellallalları başladı, not indirme yarışına girdiler. Başarılı da oldular 2013'ün 3. çeyreğinde Türkiye küçüldü ama tekrar ayağa kalktı.

    'REFERANDUMDA MÜCADELEYİ TÜM AVRUPA'YA KARŞI VERDİK'

    • Referandum da mücadeleyi sadece hayır cephesine karşı değil tüm Avrupa'ya karşı verdik. Aleyhimize kampanyalar yaptılar, bizim kampanyalarımzıı engellediler. Dilimiz döndükçe anlattık. Asıl şimdi başlıyor, yeni sistem devreye girecek. Uyum yasaları var onları yapıyoruz. İktidarları sandık belirleyecek. Önceden böyle değildi. Şimdi sandık açılacak ülkeyi 5 yıllığına yönetecek kimse belli olacak. Meclis teşekkür edecek ve memleketin ihtiyacı olan kanunları yapacak ve seçilmiş hükümeti denetleyecek. Meclis ve cumhurbaşkanı seçim kararı alabilecek.
    • Bugün, bize ders vermeye çalışıyorlar, 'soykırımdan' bize hesap sormaya çalışıyorlar. 'Ermeni soykırımı, 1915 olayları.' Siz bir kere bunu bize soracağınıza dönün, utanç dolu tarihinize bir bakın.

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    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ, PKK, Binali Yıldırım, Türkiye, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
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