Akit TV sunucusunun 'Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız' sözlerine soruşturma

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılık, şüphelileri ifade vermeye çağırdı.
'BEDENEN DEĞİL, ZİHNEN'
Keser de sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesaj ile kendini şu ifadelerle savundu:
"Bedenen değil zihnen Nişantaşı, Cihangir, Etiler dedik! Gezi'de ülkeyi kaosa çağıran gavur zihniyetliler şimdide bizi linçe yelteniyor! Hadi hadi!"
Bedenen değil zihnen Nişantaşı Cihangir Etiler dedik! Gezide ülkeyi kaosa çağıran gavur zihniyetliler şimdide bizi linçe yelteniyor! Hadi hadi!!! pic.twitter.com/nLeL0kkPNz— Ahmet KESER (@ahmetkeserle) 27 Şubat 2018
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