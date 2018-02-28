'Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve Saadet'le ittifaka olumlu bakıyor'

Selvi'nin yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya, Milliyet'ten Serpil Çevikcan, Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın ve Hürriyet'ten Deniz Zeyrek ile birlikte önce Başbakan Binali Yıldırım'la sohbet ettik, sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ilkeler ittifakı önerisine nasıl baktığını sorduk. 'Ben olumlu bakıyorum. Tabii olabilir ilkeler belirlenir, o ilkeler doğrultusunda eğer bir birliktelik sağlanacaksa o ilkelerden yola çıkılarak yapılır. Zaten Türkiye'de uzlaşma ile yeniden bir Anayasa yapılmasını istiyoruz dedim. Daha önce de bunu deklare ettik biliyorsunuz. Buna ihtiyacı var Türkiye'nin' karşılığını verdi."

'KARAR VERMEK İÇİN ÇOK ERKEN'

Selvi yazısının devamında, bahsedilen ittifak ihtimaliyle ilgili şu detayları verdi:

"Kılıçdaroğlu, ilkeler ittifakı dedi, biz ayrıntılarını sorduk. Örneğin, milletvekili seçiminde ittifak düşünüyor mu? CHP lideri, 'Buna bugünden karar vermek için çok erken' karşılığını vermekle yetindi. Netleştirmek için ayrıntılı sorular yönelttik. "Cumhurbaşkanlığı seçiminde herkes kendisi girecek seçime ancak milletvekilliğinde bakacağız" mı diyorsunuz diye sorduk. "Öyle deniyor. Herkes kendisi girecek Cumhurbaşkanlığı seçimine" dedi.

'HDP İLE İTTİFAKA SARI IŞIK DAHİ YAKMADI'

"Peki CHP-HDP ittifakı olacak mı? Onu da sorduk, sormaz olur muyuz? Kılıçdaroğlu, "Bizim duruşumuz çok açık ve net belli. Biz seçim yasasını değiştirip barajın sıfıra indirilmesini, %1-2'ye indirilmesini her partinin de bağımsız seçime girmesini arzuluyoruz" diye karşılık verdi. Yani, HDP ile ittifaka sarı ışık dahi yakmadı."