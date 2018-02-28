Başbuğ: Afrin harekatını detaylı tartışmaya gerek yok, bırakalım asker işini yapsın

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Zeytin Dalı Harekatı'nı detaylı bir şekilde tartışmaya gerek görmediğini belirtirken "Bırakalım, asker bu işi en iyi şekilde planlamıştır, en dikkatli şekilde icra ediyordur" dedi.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneğinin (ANSİAD) bir otelde gerçekleştirilen 4. olağan toplantısına konuk olan Başbuğ, 'Ortadoğu ve Türkiye' başlıklı bir sunum yaptı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Afrin harekatı ile ilgili konuşan Başbuğ, özetle şunları söyledi:

"Bu harekatı detaylı tartışmayı gerekli bulmuyorum. Bırakalım, asker bu işi en iyi şekilde planlamıştır, en dikkatli şekilde icra ediyordur. Dolayısıyla onların verdikleri bilgilerle yetinelim. Harekatın detaylı tartışılması doğru da değil. Biraz sabırlı olmamız lazım. Niye sabırlı olmamız lazım? Birincisi zor bir harekat. En az şehit vererek bu harekatı götürme zorunluluğumuz var. Bunun için yavaş, dikkatli hareket etmemiz lazım. Bazen televizyonlarda görüyoruz 'Vay efendim niye hızlı gidilmiyor?' Bazıları da Kıbrıs harekatı ile bunu mukayese ediyor. İnsanların yaşadığı bir coğrafyadasınız, teröristlerle mücadele ediyorsunuz. Arazi geniş. Sabırlı olmanız lazım. İkincisi orada yaşayan masum insanlara zarar vermemeniz lazım. Bunun için de yavaş ve planlı hareket etmeniz gerekiyor. Bu vesileyle Afrin operasyonunda verdiğimiz şehitlere Allah'tah rahmet diliyorum. Ailelerin acıları büyük, onların acılarını paylaşıyoruz."

Başbuğ, "Afrin’de Mehmetçik çatışıyor, askerimiz çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil" demiş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidarın eleştiri hedefi olmuştu.