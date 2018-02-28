İstifa eden Düzce Belediye Başkanı Keleş'in yaptırdığı konutlar da borca karşılık satıldı

İstifa eden eski Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in göreve gelmesinin ardından aldığı makam aracının satılmasından sonra şimdi de yaptırdığı 47 daire borca karşılık belediyenin işlerini yapan firmalara satıldı.

Düzce Belediyesi, kent merkezindeki Camikebir Mahallesi’nde 2007 yılında hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesi ile 72.000 metrekarelik alana TOKİ aracılığı ile 128 konut yaptırdı. Belediyeye arazisi karşılığı 47 daire verildi. Belediye, 142 metrekareden oluşan ve zemin katta bulunan daireler için 341.362’şer lira, 2 ve 3. katlar için ise 355.500’er lira satış fiyatı belirledi. Ancak daireler yaklaşık 2 yıldır satılamadı.

Belediye, bir süre önce 16 konutu borcuna karşılık firmalara sattı. Elde kalan 31 konut da satışa çıkarıldı. Belediyeden alacaklı olan firmalar ihaleye katılarak borçlarına karşılık konutları satın aldı.

© Fotoğraf: DHA Düzce Belediyesi'ne ait konutlar.

Keleş'in göreve gelmesinin ardından aldığı ve "Herkes Audi ile gelsin, ben Passat mı çekeyim yanlarına" diyerek savunduğu makam otomobili, belediyenin temizlik işlerini yürüten taşeron firmaya borç karşılığı 600.000 liraya satılmıştı. Keleş, söz konusu arabayı belediyenin 150 milyon lira borcu varken satın almıştı.