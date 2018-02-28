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23:57 28 Şubat 2018
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    AK Parti İstanbul Milletvekili TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop

    AK Partili Şentop, seçim ittifakında oyların nasıl dağılacağını anlattı

    © AA/
    Türkiye
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    AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, partisinin MHP ile yapmak için Meclis gündemine getirdiği seçim ittifakıyla ilgili detayları paylaştı. Şentop, ittifakın aldığı oyların nasıl dağıtılacağını da anlattı.

    Mustafa Şentop
    © AA/ Murat Kaynak
    AK Partili Şentop: İttifakla iki şeyi çözüyoruz
    Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu programa konuk oldu. 

    Burada seçim ittifakında oyların nasıl dağıtılacağını anlatan Şentop, şunları söyledi:

    "Bir parti 200.000 oy aldı, bir parti de 50.000 oy aldı. Varsayalım ki 50.000 de hangi partiye olduğu belli olmayan ama ittifak içerisinde yer alan oy var Bunun formülünü kanuna yazdık. Bir partinin aldığı oy ittifak içindeki oyların toplam oranına bölünecek. Çıkan katsayı, ittifak içerisinde bulunan parti sayısı ile çarpılacak. 

    Örneğin bir parti 200.000, bir parti 50.000, ittifak da 50.000 oy aldı. 200.000 bölü (toplam oy) 250.000, yani 4/5. Ortak oy nedir? 50.000. 4/5 çarpı 50.000, 40.000 eder. 50.000 ortak oyun 40.000'i bir partiye 10.000'i de 50.000 alan partiye dağıtılmış olacak."

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    Seçim öncesi yapılan ittifakla millete bir taahhütte bulunulduğunu vurgulayan Şentop, “Bu seçimle ilgili bir ittifak yapıyorsunuz ve seçim sonrası ile ilgili millete karşı bir taahhütte bulunuyorsunuz. Bu bir dönemdir. Bir sonraki seçim döneminde belki aynı partiler ittifak yapacaktır, ama farklı bir beyanname ile milletin karşısına çıkacaklardır. Bu bir seçim dönemlik, beş yıllık program üzerine oturan bir ittifak çalışması olacak bu anlamda” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Cumhur İttifakı, MHP, AK Parti, Mustafa Şentop, Türkiye
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