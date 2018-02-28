AK Partili Şentop, seçim ittifakında oyların nasıl dağılacağını anlattı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, partisinin MHP ile yapmak için Meclis gündemine getirdiği seçim ittifakıyla ilgili detayları paylaştı. Şentop, ittifakın aldığı oyların nasıl dağıtılacağını da anlattı.

© AA/ Murat Kaynak AK Partili Şentop: İttifakla iki şeyi çözüyoruz

Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu programa konuk oldu.

Burada seçim ittifakında oyların nasıl dağıtılacağını anlatan Şentop, şunları söyledi:

"Bir parti 200.000 oy aldı, bir parti de 50.000 oy aldı. Varsayalım ki 50.000 de hangi partiye olduğu belli olmayan ama ittifak içerisinde yer alan oy var Bunun formülünü kanuna yazdık. Bir partinin aldığı oy ittifak içindeki oyların toplam oranına bölünecek. Çıkan katsayı, ittifak içerisinde bulunan parti sayısı ile çarpılacak.

Örneğin bir parti 200.000, bir parti 50.000, ittifak da 50.000 oy aldı. 200.000 bölü (toplam oy) 250.000, yani 4/5. Ortak oy nedir? 50.000. 4/5 çarpı 50.000, 40.000 eder. 50.000 ortak oyun 40.000'i bir partiye 10.000'i de 50.000 alan partiye dağıtılmış olacak."

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın (@siring) sunduğu "Ne Oluyor" programına konuk olan AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop (@MustafaSentop), İttifakta partilere verilen oyların nasıl hesaplanacağını görsel bir oy pusulası ile anlattı. pic.twitter.com/FMZn3aTLAS — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 27 Şubat 2018

MHP İLE İTTİFAK 5 YILLIK

Seçim öncesi yapılan ittifakla millete bir taahhütte bulunulduğunu vurgulayan Şentop, “Bu seçimle ilgili bir ittifak yapıyorsunuz ve seçim sonrası ile ilgili millete karşı bir taahhütte bulunuyorsunuz. Bu bir dönemdir. Bir sonraki seçim döneminde belki aynı partiler ittifak yapacaktır, ama farklı bir beyanname ile milletin karşısına çıkacaklardır. Bu bir seçim dönemlik, beş yıllık program üzerine oturan bir ittifak çalışması olacak bu anlamda” ifadelerini kullandı.