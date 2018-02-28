BTK: Baz istasyonuna ne kadar yakın olursanız o kadar az elektromanyetik alana maruz kalırsınız

Açıklamada, “Mobil cihazlarla yapılan iletişimde, abone baz istasyonuna ne kadar yakın olursa mobil cihaz çıkış gücünü azaltacak ve abonenin daha az elektromanyetik alana maruz kalmasını sağlayacaktır” denildi.
Baz istasyonlarının şehir dışına taşınması talebine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) yanıt geldi: “Abone baz istasyonuna ne kadar yakın olursa o kadar az elektromanyetik alana maruz kalır."
Açıklamada, “Mobil cihazlarla yapılan iletişimde, abone baz istasyonuna ne kadar yakın olursa mobil cihaz çıkış gücünü azaltacak ve abonenin daha az elektromanyetik alana maruz kalmasını sağlayacaktır” denildi.
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