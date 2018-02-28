BTK: Baz istasyonuna ne kadar yakın olursanız o kadar az elektromanyetik alana maruz kalırsınız

Baz istasyonlarının şehir dışına taşınması talebine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) yanıt geldi: “Abone baz istasyonuna ne kadar yakın olursa o kadar az elektromanyetik alana maruz kalır."

Habertürk'ün aktardığına göre, baz istasyonlarının şehir dışına taşınmasını isteyenlere BTK'dan kötü haber geldi. Kurum, düşük güçte çalışan ve kapsanacak bölgedeki abone sayısı da dikkate alınarak belirli bir hücre planlaması çerçevesinde kurulan baz istasyonlarının şehir dışına taşınmasının teknik olarak mümkün olmadığını duyurdu.

Açıklamada, “Mobil cihazlarla yapılan iletişimde, abone baz istasyonuna ne kadar yakın olursa mobil cihaz çıkış gücünü azaltacak ve abonenin daha az elektromanyetik alana maruz kalmasını sağlayacaktır” denildi.