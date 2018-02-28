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    Temel kazısı, inşaat

    Temel kazısından 2000 yıllık Kadıköylü çıktı

    © AA/
    Türkiye
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    Kadıköy’deki General Ali Rıza Ersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin inşaat kazısı sırasında Roma dönemine ait ve en az 2000 yıllık olduğu düşünülen lahit bulundu. Lahit ve içerisindeki kemiklerin Kadıköy’ün 2000 yıllık sakinlerine ışık tutacağı belirtildi.

    Tarihi lahit çeşme oldu
    © Fotoğraf: DHA/Mehmet ÇINAR
    Tarihi lahit, çeşme oldu
    Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Acıbadem Mahallesi Emek Sokak’taki General Ali Rıza Ersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin inşaatının temel kazısı sırasında bir lahit bulundu. Okul yönetimi durumu hemen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne bildirdi. İlk incelemelerde Roma dönemine ait ve 2000 yıllık olduğu değerlendirilen lahdin içerisinde insan kemiklerine rastlandı. Lahdin üzerindeki kapağın farklı bir yerde olduğu görüldü. Kazı alanına gelen arkeologlar tarihi lahdi incelemeye aldı.

    EMNİYETTE KORUMAYA ALINDI

    Lahit, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce 24 saat koruma altına altına alındı. İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun raporuna göre lahit ve diğer tarihi bulguların taşınması bekleniyor. Kurul kararına göre söz konusu inşaat alanında arkeolojik kazı da yapılabileceği belirtildi. Lahdin içerisinde bulunan insan kemiklerinin detaylı inceleneceği ve DNA testi yapılacağı öğrenildi. Böylece Kadıköy’ün 2000 yıllık sakinleri hakkında bilgi sahibi de olunacak.

    Herakles Lahdi
    © AA/ Mustafa Çiftçi
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    'SIRADAN BİR İNSANA AİT DEĞİL'

    Arkeolog Murat Sav, lise inşaatında bulunan lahidin Roma dönemine ait olduğunu belirterek, “Üzerinde herhangi bir kabartma veya yazı bulunmuyor. İşlenmiş bir lahit olsaydı zengin birine ait olduğu söylenebilirdi ama yine de sıradan bir insana ait değil. Hıristiyan mezarı değilse, içinden mezar hediyesinin de çıkması gerekirdi. Ölünün yanında gözyaşı şişesi veya koku kabı da bulunabilirdi. Hıristiyansa bunlar konmazdı. Eğer bu lahdin dışında başka lahitler de varsa bu alan da nekropol olabilir ama bunun için kazının genişletilmesi gerekir. Ayrıca lahdin önünde bulunduğu yer ana kaya. Ana kaya tıraşlanmış halde. Lahtin bulunduğu yer doğru olmayabilir. Kazılan alanın başka bir kesimindeydi muhtemelen” dedi.

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    Etiketler:
    Lahit, Murat Sav, Kadıköy
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