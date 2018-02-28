Yargıtay'dan tazminat kararı: Babalığı benimsememek kişilik haklarına saldırı

İzmir'de özel bir şirkette yöneticilik yapan Çağlar Kolca, 39 yıl sonra gerçek babası olduğunu öğrendiği Cihat Kolca'yı babalığı benimsemediği için mahkeme kararı ile 75.000 TL'lik tazminata mahkum etti. Yargıtay'ın da onadığı kararda babalığı benimsememenin kişilik haklarına saldırı olduğu ifade edildi.

© REUTERS/ Aly Song Babalık testi yaptıranların sayısı 3 kat arttı

Yeni Asır'ın haberine göre, 6 yıl önce hayatını kaybetmek üzere olan babası Mustafa B.'nin itirafı ile gerçek babasının Cihat Kolca olduğunu öğrenen Çağlar Kolca, dava açtı. Mahkeme, hem Çağlar Kolca'nın hem de ölen baba Mustafa B. ile anne Canan B.'nin mezarlarının açılarak DNA örneklerinin alınmasına karar verdi. DNA sonuçları, Çağlar Kolca'nın biyolojik babasının Cihat Kolca olduğu ortaya çıktı. Kolca, kendisinden 39 yıl gerçeği saklayan ve Cihat Kolca'ya 150.000 liralık tazminat davası açtı.

İzmir'de görülen davada hakim, Cihat Kolca'nın oğluna 75.000 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Baba Kolca, tazminat kararına itiraz etti. Çağlar Kolca'yı haklı bulan Yargıtay ise, Cihat Kolca'nın hem söz konusu tazminatı ve faizini hem de DNA testi masraflarını babanın ödemesine karar verdi. Çağlar Kolca'nın avukatı Varol Turbay, "Yargıtay, babalığı benimsememenin kişilik haklarına saldırı oluşturduğu hüküm altına alarak emsal bir Çağlar Kolca karar verdi" dedi.