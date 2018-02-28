Bakan Yılmaz: Eğitimde kalite konuşuluyor, Avrupa’dan eksiğimiz yok

© AFP 2018/ YASIN AKGUL PISA Direktörü Schleicher: Türk eğitim sistemi dünyaya uyum sağlayamadı

Manisa’da bir okulu ziyaret eden Yılmaz konuşmasında, “Bugün eğitimimiz düne göre çok daha iyi. Eğitimin amacı kendimizi ifade etmektir. Evlatlarınız sizden daha iyi kendilerini ifade edebiliyorlar. Bizler konuşamazdık, bizim çocuklarımızın kendini çok iyi ifade ediyor. Eğitimin amacı budur” dedi.

'ÖĞRETMEN SAYISINI ÇOĞALTMAK LAZIM'

Bakan Yılmaz, hükümetin yaptığı eğitim yatırımlarıyla okulların durumları hakkında şunları söyledi:

“Hükümetin bütçesinden en fazla pay milli eğitime ayrıldı. Eğitim için bugün ayrılan miktar, 134 milyar 727 milyondur. Milli gelirimizin yüzde 6.2’sinden daha fazlasını eğitime ayırıyoruz. 1980’de milli eğitime ayrılan pay milli gelirin yüzde 1.2’dir. 1990’lu yıllarda 2.2’dir. Avrupa’da milli gelirden en fazla pay ayıran ülke Türkiye’dir. Bununla 18 milyona yaklaşan öğrencilerimize eğitim vermeye çalışıyoruz. Eğitimde kaliteyi yakalamak değişmez hedefimizdir. İlkokulda lisede 70 kişilik sınıflarda okudum. 70 kişilik sınıflarda kaliteli eğitim sağlanabilir mi? Biz geldiğimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36’ydı. Şimdi 24’e düştü. Manisa’da derslik başına düşen öğrenci sayısı 20’dir. Türkiye’de bugün eğitimde kalite konuşuluyor. Şimdi Türkiye’de gündem kaliteli eğitimdir. Öğretmen sayısını çoğaltmak lazım. Bu yıl da 25.000 atama yapacağız.

© AA/ Arşiv Türkiye eğitim refahında sıfır çekti

600.000'in üzerinde öğretmen istihdam edeceğiz. Bir öğretmene 17 öğrenci düşüyor. Altyapı olmadan eğitimde kalite konuşulmaz. Altyapıyı tamamlamak üzerindeyiz. Avrupa’dan hiçbir alanda eksiğimiz yok. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracağız, ikili eğitimi kaldıracağız. Öğrencilerin yabancı dil sorununu çözeceğiz. Her alanda olduğu gibi eğitimde de geçmiş dönemlerde verilen hizmetin 6-7 katı hizmet verilmiştir. 58.000 dersliğe ihtiyacımız var. 47.000 derslik inşa halinde. Devlet millet işbirliğiyle 47.000 inşa halindeki dersliğimize 11.000 daha ilave ettiğimizde ikili eğitimi kaldıracağız. 100.000'in üzerinde evladımıza 15 saat İngilizce dersi vermeye başladık. 1 yıl sonunda sonuçları göreceğiz. Önümüzdeki yıl da tüm Türkiye’ye yaygınlaştıracağız.”