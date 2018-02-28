Sağlık Bakanı Demircan: Makamımda yumruklu kavga olmadı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, makamında yumruklu bir kavga yaşandığı iddiasını yalanlarken "Bu iddiaları uyduran ve yayanların maksatları partimiz ve milletimize zarar vermektir" dedi.

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, Demircan'ın birçok kez istifadan döndüğü, Cumhurbaşkanı Refcep Tayyip Erdoğan'ın bunları kabul etmediğini iddia etti. Takan, bir yazısında "Demircan'ın makamında meydana geldiği iddia edilen yumruklu bir kavgadan bahsediliyor ki… Evlere şenlik!.. Bakanlar konuşamıyor, sesini çıkaramıyor" ifadesini kullandı.

Demircan da sosyal medya hesabından söz konusu iddiaları şu ifadelerle yalanladı:

"Makamımda yumruklu kavga iddiaları, bir projeyi yapmam diyerek istifa ettiğim veya etmek istediğim külliyen yalan ve iftiradır. Bu iddiaları uyduran ve yayanların maksatları partimiz ve milletimize zarar vermektir. Yasal haklarım mahfuzdur. Duyurulur."