Sağlık Bakanı Demircan: Makamımda yumruklu kavga olmadı

Demircan da sosyal medya hesabından söz konusu iddiaları şu ifadelerle yalanladı:
"Makamımda yumruklu kavga iddiaları, bir projeyi yapmam diyerek istifa ettiğim veya etmek istediğim külliyen yalan ve iftiradır. Bu iddiaları uyduran ve yayanların maksatları partimiz ve milletimize zarar vermektir. Yasal haklarım mahfuzdur. Duyurulur."
Makamımda yumruklu kavga iddiaları, bir projeyi yapmam diyerek istifa ettiğim veya etmek istediğim külliyen yalan ve iftiradır. Bu iddiaları uyduran ve yayanların maksatları partimiz ve milletimize zarar vermektir. Yasal haklarım mahfuzdur. Duyurulur.— Dr Ahmet Demircan (@Dr_Demircan) 27 Şubat 2018
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