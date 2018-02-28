Demirtaş'ın savunması kitap oluyor

Buldan, "Sayın Demirtaş, uzun sürenin ardından yargılanmaya başlandı. Kendisi Türkiye siyasetinde önemli bir aktördür. Savunmasının Türkiye tarihine geçecek bir savunma olduğunu belirtmek isterim. Hukuki ve ahlaki anlamda AKP'yi yargılamıştır aslında. Sayın Demirtaş'ın kendisi de bir hukukçu. Hukukun nasıl ayaklar altına alındığını gösterdi ve Türkiye siyasetinin çürümüşlüğünü gözler önüne serdi" dedi.
'DEMİRTAŞ'IN SAVUNMASININ HER KESİME ULAŞMASI GEREKİYOR'
"Sayın Demirtaş'ın savunmasının her kesime ulaşması gerekiyor. Böyle bir savunmanın herkes tarafından anlaşılması gerekiyor. Keşke üç günlük savunma sürecini Sayın Demirtaş ile ilgili o dosyaları hazırlayanlar ve operasyonu düzenleyenler de dinleyebilselerdi. Belki vicdanen yaptıkları yanlışların farkına varabilirlerdi. Ancak bu gerçekleşmediği için biz savunmaları insanlara ulaştıracağız. Bir milletvekili üç gün boyunca demokrasinin, özgürlüklerin, hak arama mücadelesinin ne anlama geldiğini gösterdi."
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