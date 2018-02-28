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23:56 28 Şubat 2018
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    Recep Akdağ

    Akdağ: Çocuk istismarcısına ağırlaştırılmış müebbet düşünüyoruz

    © AA/
    Türkiye
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    Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuk istismarına yönelik düzenlemeyle ilgili CHP ve MHP ile görüşeceğini açıkladı ve "Yavrumuzun hayatına kıymış birisi için doğrusu ağırlaştırılmış müebbet düşünüyoruz" dedi.

    Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Akdağ, şu açıklamaları yaptı:

    • (Çocuk istismarı düzenlemesi) Bu mevzuyla alakalı olarak bugün MHP ve CHP gruplarını ziyaret edeceğim.
    • Sağlık Bakanlığımız, Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM) 2018'de toplam etki alanının, nüfusun yüzde 78'ine ulaşmasını hedeflemişti. Şöyle bir karar aldık; nüfusun yüzde 100'üne ulaşacak. Bütün illerimizde ÇİM'leri yaygınlaştıracağız.
    • Böyle kötü bir fiili işlemiş sonra da yavrumuzun hayatına kıymış birisi için doğrusu ağırlaştırılmış müebbet düşünüyoruz.
    • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
      © REUTERS/ Muhammad Hamed
      Çavuşoğlu: Salih Müslim'in ensesindeyiz, bundan sonra ona rahat hayat yok
      (Salih Müslim'in serbest bırakılması) Bu, terör suçlusu. Bunu Türkiye'ye vermek gerekir. Bu husustaki hukuki süreci ısrarla takip edeceğiz. Çekya'dan ve diğer ülkelerden de buna benzer suçluların iadesini talep ettiğimiz zaman uluslararası hukuka ve kendileriyle anlaşmamıza uygun biçimde bize iadelerini bekliyoruz. Aksi çifte standart olur, aksi samimiyetsizlik olur.
    • Aslında bizim beklentimiz ve öngörümüz bu harekatın (Zeytin Dalı Harekatı) başarılı olmasından sonra diğer taraftan bu tarafa bir sığınmacı göçünün değil, tam tersine Türkiye'den Suriye'ye bir geçişin olacağıdır.
    • (Suriye'den olası sığınmacı göçü) Doğrusu çok ciddi bir göç dalgasıyla ilgili ön işaret yok. Ama bu hususta tecrübeli olduğumuz için olabilecekmiş gibi de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hem Fırat Kalkanı bölgesinde hem İdlib bölgesinde belli alanlar oluşturduk. 200 bine yakın hareketliliği buralarda yönetebilecek durumdayız.
    • referandum - sandık - İzmir
      © REUTERS/ Osman Orsal
      İttifak sonrası simülasyon yapıldı: CHP 7, HDP 1 vekil kaybediyor
      (Seçim ittifakı teklifi) Milletin iradesinden CHP de korkmamalıdır, HDP de korkmamalıdır. Eğer CHP, HDP ile bir ittifak yapacaksa, ülkenin geleceği hususundaki düşünceleri birbirine yakınsa yaparlar, kendilerinin bileceği bir iş, ona biz bir yorum yapamayız. Ama şunu da söyleyeyim; CHP, HDP ile birçok yerde de ittifak halinde hareket ediyor. Onu da kabul etmemiz lazım.

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    Etiketler:
    Çocuk istismarı, MHP, AK Parti, Recep Akdağ, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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