Akdağ: Çocuk istismarcısına ağırlaştırılmış müebbet düşünüyoruz

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuk istismarına yönelik düzenlemeyle ilgili CHP ve MHP ile görüşeceğini açıkladı ve "Yavrumuzun hayatına kıymış birisi için doğrusu ağırlaştırılmış müebbet düşünüyoruz" dedi.