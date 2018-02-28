AK Parti: Saadet Partisi'yle görüşme gündemimizde yok

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim ittifakı için 'Biz yerimizde iyiyiz' açıklamasında bulunan Saadet Partisi ile yeni bir görüşme planlamadıklarını belirtti. Ünal ayrıca CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin bir ittifaka gideceği iddiasını dile getirdi.

NTV'de soruları yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle:

(28 Şubat'la ilgili) "Anılarımızda daha taze. 'Bin yıl sürecek denilen' ve temelde devleti kim yönetecek tartışması… Onbinlerce mağdur üereten bir süreç. Bugün de etkileri devam ediyor… Türkiye darbelerle yüzleşme imkanı yakalamıştı ama maalesef FETÖ’cü yapılanma tarafından bir kumpasa dönüştürüldü. 'Eregenekon, Balyoz kumpas davalarıydı deniyor' ama bu nitelemeyi şu şekilde anlamalıyız.

'FETÖ'CÜLER KUMPASA DÖNÜŞTÜRDÜ'

Bu milletin darbelerle yüzleşme fırsatı yargılama ve hesaplaşma sürecinden çıkarılıp FETÖ'cü yapı tarafından bir kumpasa dönüştürüldü. Bu, ordunun içerisinde yuvalanmış darbeci generaller yoktu anlamına gelmiyor, bunlar vardı. Bunlar millet iradesinin üzerinde görüyorlardı kendilerini. AK Parti döneminde Türkiye darbelerle yüzleşme imkanı buldu ancak maalesef bu yapı işi sulandırdı. Türkiye 28 Şubat’ı, 12 Eylül’ü ve 27 Mayıs’ı unutmayacak. 15 Temmuz ise darbe değil işgal girişimiydi, bunu ayrı tutmak gerekiyor.

'CHP, SAADET VE İYİ PARTİ ARASINDA GÖRÜŞME' İDDİASI

(Saadet Partisi ve seçim ittifakı hakkında) Geçtiğimiz günlerde bir görüşme oldu, ben de katıldım. O görüşmede Saadet Partisi tarafından ittifak zemini dile getirilmedi. Sadece uyum yasalarıyla ilgili önerilerde bulundular. Son gelişmelere bakıldığında ise, CHP'li bir parti meclisi üyesinin açıklamaları da ortada, CHP, Saadet ve İYİ Parti arasında görüşmeler yapılıyor.

(ABD'nin 'Ateşkes Afrin'i de kapsıyor' açıklaması) Türkye, Suriye’deki iç savaşın tarafı değildir, Suriye'nin barış ve istikrara kavuşması için bir çaba içinde. Sınır ve iç güvenlik için yürüttüğü bir harekat var Türkiye'nin. Bunu Suriye'nin iç savaşına yönelik olarak nitelemek yanlış okumadır…

Siz öncelikle Suriye'yi iyi okuyun, oradaki terörist unsurlarla iş birliği içinde hareket etmenizin NATO'nun güney sınırlarını tehdit etmesine bakın. Bunu yapacaksınız ve sonra Türkiye'ye iyi okuyun diyeceksiniz…

Şu an Afrin'le ilgili hilal tamamlandı ve Afrin terörist unsurlardan temizlenecek. Afrin'le ilgili gözlerden kaçan bir şey var. PKK'nın kurulduğu yer, merkezi, kalbi; kurulması düşünülen devletin başkenti olarak tasarlanan yer Afrin'dir. Bugün tam da Türkiye terörü kaynağında kurutuyor. Bu kadar kuyruklarına basılmış gibi bağırmalarının nedeni budur."

Ünal, Akit TV sunucusunun 'Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız' sözleri hakkında şu söyledi:

"Bu kabul edilebilir, izah edilebilir bir şey değil. Öncelikli olarak bu psikopatoloji. Bu kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Böyle bir şey açık bir provokasyon, sabotaj. Bunu hangi kelimeyle açıklayacaksın? Bir TV programına çıkacaksın, bu ülkedeki bazı kesimlerle ilgili hedef göstereceksin ve o insanlarla ilgili ithamlarda bulunacaksın… Bunu söyleme hakkını size kim veriyor? 'Şuradan, buradan başlarız' ne demek? Siz kimsiniz? Neyi temsilen böyle bir ifade kullanıyorsunuz? Bu asla bizim kabul etmeyeceğimiz bir şey. Türkiye'nin birlik ve beraberliğine sabotaj."