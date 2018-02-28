AK Partili Şentop: Teklif Meclis'ten geçtikten sonra Saadet Partisi ile görüşülecek

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, partisinin MHP ile yapacağı seçim ittifakına Saadet Partisi'nin katılıp katılmayacağını konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Bir etkinlik için Tekirdağ'a gelen Şentop, seçim ittifakına kapıyı kapatan ve ısrarlara 'Biz yerimizde iyiyiz' diyerek cevap veren Saadet Partisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Şentop, şunları söyledi:

"İnşallah biz Türkiye'yi önceleyen, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu riskler ve tehditlere karşı birlikte bir duruş sergilemeyi tercih eden siyasi partilerin hepsini bu çatı altında toplanmaya, birlikte hareket etmeye, seçime girmeye davet ediyoruz. Saadet Partisi hakkında bir değerlendirme yapmak için daha erken. Önce bir kanun değişikliği teklifimiz meclisten geçsin. İttifakın kanuni bir alt yapısı oluşsun, ondan sonra da farklı siyasi partilerle —Saadet Partisi de dahil- görüşmeler yapılacaktır."

Şentop, seçim ittifakıyla ilgili ayrıca şunları söyledi:

© AA/ Murat Kaynak İttifak düzenlemesi TBMM'de alt komisyona sevk edildi

"Bizim ittifakla ilgili yapmış olduğumuz şey; siyasi partiler kanununda, milletvekilleri seçimi kanununda ittifakı engelleyen yasaklar vardı, bunları kaldırdık. Tabii bu yasaklama, uygulamayı tamamen sona erdiriyor muydu? Hayır. 1991'de siyasi partiler kanuna karşı hile yaparak ittifak yaptılar. Başka türlü ittifak şansları yoktu. 1995 ve 1999'da da ittifak yapanlar oldu. Böyle bir ittifak yapma durumu fiilen devam ediyordu. Biz bu fiili durumun bir hukuki düzenleme ile önünü açmak istedik. Onun için yasakları kaldırdık. Partilerin nasıl ittifak yapacaklarına dair de bir hukuki zemin ortaya koyduk."

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise Saadet Partisi ile bir görüşme planlanmadığını açıklamıştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ittifak hakkında bir görüşme gerçekleştirmişti. Karamollaoğlu, daha sonra AK Parti'den gelen ısrarlara tepki göstermiş ve Biz kimseyi kırmayalım üzmeyelim diyoruz ama illa böyle düz söyletiyorlar. Biz böyle yerimizde iyiyiz” demişti.